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Українська мольфарка розпочала магічний бій: чого бояться окупантам (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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18 травня, 16:00
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Олена Стеценко закликала мертвих предків допомогти перемогти російську орду
Мольфарка Олена Стеценко провела ритуал проти окупантів.
Мольфарка Олена Стеценко провела ритуал проти окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська екстрасенс та мольфарка Олена Стеценко провела магічний обряд на смерть російським солдатам та офіцерам в Україні. Обряд стосувався кожного солдата російської армії, який ґвалтував і грабував у Маріуполі, Бучі, Гостомелі, Бородянці та чия нога хоч раз ступала на українську землю.

Відео опублікував радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram.

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Мольфарка закликала мертвих предків допомогти перемогти російську орду.

"Ми помстимось за наших людей! Ніхто не повернеться живим додому!", – обіцяє мольфарка.

Крім того, обряд стосувався і найвищого керівництва Росії. Зокрема, на відео видно, як Олена Стеценко робить змову на фотографію президента РФ Володимира Путіна.

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Мольфари України оголосили війну президентові РФ

Вони намагаються знешкодити захист, який виставили перед ним чорні маги, – розповіла мольфарка Олена Стеценко.

За її словами, мольфари безперервно моляться за мир в Україні.

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"Не тільки мольфари об'єдналися, а об'єдналися абсолютно всі – біоенергети, екстрасенси, чорні відуни, всі об'єдналися. Ми всі маємо зв'язок між собою, час і тимчасово молимося за Україну. У нас дві години одна екстрасенс молиться, дві години – друга. Тобто проводять обряди та всілякі заходи для того, щоб скоріше закінчилася ця неправомірна війна", – сказала Стеценко.

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