Українські моряки ризикнули власним життям та врятували з води кувейтських рибалок (відео)

Капітан та його команда врятували життя трьох рибалок, човен яких перекинувся.

Моряки почули крики про допомогу та побачили трьох людей. Колаж "Сьогодні"

Українські моряки ризикнули власним життям задля порятунку рибалок біля берегів Кувейту. Їхній баркас перекинувся і люди кілька годин кликали на допомогу у холодній воді та під шквальним вітром. Подробиці людяного вчинку ексклюзивно розповів капітан корабля Костянтин Соболевський.

Деталі

Торгове судно "Афіна" з українськими моряками виконувало звичайний рейс з Об'єднаних Арабських Еміратів, що йшли Перською затокою. Через вітер і негоду поспішали, щоб доставити вантаж рано-вранці. Раптом у регіональних водах Кувейту помітили людей у воді. І одразу покликали капітана.

Реклама

"Побачив, що це схоже на перевернутий баркас, на ньому були люди, махали руками, зрозумів, що їм терміново потрібна допомога", – розповів капітан судна Athena Костянтин Соболевський.

Він розповів, що діяв за правилами, повідомив свою судноплавну компанію. Потім наказав розпочати рятувальну операцію, яка тривала близько години. Згодом виявилося – постраждалі моряки перебували у воді вже близько 6 години.

"Доводилося маневрувати так, щоб не навалитися на шлюпку, почали по одному витягувати людей, молодій людині було найгірше", – сказав капітан судна Athena Костянтин Соболевський.

Реклама

Екіпаж Athena провів рятувальну операцію, з води дістали всіх постраждалих, надали їм медичну допомогу, нагодували та зігріли. Врятовані рибалки розповіли, що тоді ще були у шоковому стані, тому й подякувати як слід не змогли. Пізніше капітана та його команду викликали в Управління портів Кувейту, де вони були нагороджені грамотами та вітрильником.

Порятунок на воді – це завжди небезпечний, кажуть фахівці. І українські моряки як справжні професіонали роблять це всіляко, ризикуючи власними життями.

"Багато хто не так завзято кидається рятувати людей, у зв'язку з міграційною кризою біженців, розвитком піратства. Пам'ятайте мультфільм про Врунгеля, коли вони подали сигнал, а виявилося, що це пірати", – сказав керівник проектів БО "Асоль" Андрій Шевченко.

Реклама

Але Костянтин Соболевський запевняє – чітко оцінив ситуацію. І радіє, що опинився у потрібному місці, у потрібний час.

Читайте також: