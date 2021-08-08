Українські пожежники в Греції врятували від вогню два селища і стадо овець

У передмістях Афін вогнеборці з України працюють вже кілька днів. Тим часом повністю евакуйований острів Евія

Українські пожежники ось уже кілька днів гасять вогонь в Греції / Колаж "Сегодня"

Зведений загін Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спрямований до Греції два дні тому за дорученням президента України Володимира Зеленського , в суботу ліквідував окремі осередки пожежі на ділянці в 2,25 км і врятував від вогню селища Спатарі і Метохи.

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Про це повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій .

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Нашим вогнеборцям вдалося не дати спалахнути 27 житловим будинкам, одній культовій споруді, 33 господарським будівлям і зерносховищю. Також був врятований притулок для собак, десятки вуликів і стадо овець.

Реклама Шостий день лісові пожежі вирують в Греції / Фото Reuters

Сотня українських пожежників продовжує роботи по ліквідації лісових пожеж в Греції.

Евакуація і розорення

Сьогодні в Греції тривала евакуація жителів острова Евія за допомогою поромів. Тут пожежникам не вдається взяти під контроль лісові пожежі, які вирують вже шостий день поспіль. Вогонь швидко поширюється відразу в декількох напрямках, змусивши евакуюватися жителів практично всіх сіл на острові.

Про це повідомляє агентство Reuters .

"Я злюся. Я втратила свій будинок ... на наступний день нічого не буде колишнім , – сказала журналістам мешканка села Псаропулі. – Це катастрофа. Вона величезна. Наші села зруйновані, від наших будинків, нашої власності нічого не залишилося, нічого, нічого ".

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Нагадаємо, що на минулих вихідних в Греції було зафіксовано 46 лісових пожеж .

Вогняна хвиля пройшла по передмістях Афін, де місцями пожежа охоплювала будинку за 20 хвилин. Тут вогонь вдалося взяти під контроль і столиці Греції вже нічого не загрожує.