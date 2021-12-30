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СЬОГОДНІ Новини України

Українські школярі отримають індивідуальний паспорт здібностей – МОН

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
30 грудня, 16:04
В закладинки
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У міністерстві пояснили, як і для чого реалізують програму

28 грудня відбулася пресконференція щодо вкрай актуальної проблеми для держави та кожної української сім’ї – професійної орієнтації молоді для отримання першого робочого місця після завершення навчання, що є стратегічним напрямом діяльності Міносвіти.

"Тільки за офіційною статистикою понад 50% українців працюють не за фахом, іноді шукаючи професію своєї мрії все життя, - повідомив директор Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" Міністерства освіти і науки України Євген Баженков. – Тому ми поставили перед собою амбітне завдання – запустити вже цього року ефективний "соціальний ліфт", який з’єднає навчальні заклади та роботодавців, що стане основою формування системного кадрового резерву України".

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Саме із цією метою і був запроваджений Всеукраїнський проєкт з профорієнтації та побудови кар’єри "Обери професію своєї мрії", який реалізує Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Асоціація інноваційної та цифрової освіти, Освітній Хаб міста Києва і компанія "HR YOU".

"Цей проєкт народився не спонтанно, а є результатом системного аналізу кращих світових практик з профорієнтації, які реалізуються на державному рівні в таких країнах як США, Великобританія, Німеччина, Франція тощо, – продовжив Євген Баженков. – У цих країнах з учнями працює кар’єрний консультант, який супроводжує підлітка протягом всього терміну навчання, і школяр закінчує школу із чітким розумінням власних схильностей до тієї чи іншої професії, що дозволяє йому зробити свідомий вибір подальшого навчання та побудови власної кар’єри. Ми реалізували таку систему профорієнтації в інноваційний спосіб – за допомогою штучного інтелекту, що дозволяє кожному школяреві сформувати власний "паспорт здібностей", в якому зазначаються провідні типи особистості та інтелекту, а також перелік професій, в яких учень може досягти успіху. Цей інструмент є початком реформування старшої профільної школи в рамках Нової Української Школи (НУШ)".

Всеукраїнський проєкт з профорієнтації та побудови кар’єри "Обери професію своєї мрії" – це 5 кроків до успіху школяра:

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Крок 1. Профорієнтаційне тестування.

Крок 2. Консультація кар’єрними радниками за допомогою технології "перегорнутого кол-центру".

Крок 3. Ознайомлення з трендами ринку праці та практичними порадами, як складати резюме, підготуватися до співбесіди тощо, за допомогою мультимедійних курсів у міжнародному форматі SCORM.

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Крок 4. Онлайн-екскурсії на провідні підприємства України, такі як: "Нова Пошта", "Кока-Кола", "Віяр", "Метінвест", "Сільпо", "Медіа Група Україна", телеканал 1+1, "Укрзалізниця", Film.ua тощо.

Крок 5. Завдяки партнеру проєкту, Освітньому Хабу міста Києва, учні мають можливість детально ознайомитися з топ-100 професіями у форматі мультимедійних курсів: загальна інформація про професію, рівень заробітної плати, перспективи цієї професії у майбутньому, кількість вакансій, навички, якими має володіти фахівець, та в яких навчальних закладах цієї професії можна навчитися.

Також у межах цього проєкту працює Школа Кар’єрного Консультанта, в якій навчаються вчителі та шкільні психологи основам кар’єрного консультування, таким чином в Україні створюється мережа професійних фахівців із профорієнтації.

Про результати діяльності проєкту розповіла виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав:

"Усього за 3 місяці роботи цього проєкту вже проведено понад 10 000 профорієнтаційних тестувань та консультацій, а також інформаційно охоплено понад 1 млн учнів старших класів, вчителів та їхніх батьків. У Школі Кар’єрного Консультанта навчаються понад 2 000 вчителів та шкільних психологів. Подальший розвиток проєкту до 2023 року, окрім школярів, передбачає поступове охоплення 10 млн українців: учнів професійно-технічних училищ, студентів та дорослих людей, які мають бажання знайти професію своєї мрії та реалізувати себе в Україні".

Також у межах цього проєкту 12 жовтня був проведений перший Всеукраїнський урок з профорієнтації у прямому етері, який подивилися понад пів мільйона учнів. Причому школи масово викладали фото і відео, як дивилися цей урок цілими класами, по всій країні. Цей урок увійшов до Національної Книги Рекордів як наймасовіший в Україні.

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