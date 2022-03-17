Українські військові під Прилуками захопили "Ураган" ворога (фото)

Розбито ще одну колону техніки окупантів

Під Прилуками горить техніка окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сили спротиву Сіверщини розбили під Прилуками чергову колону техніки російських окупантів.

Про це зазначає командування Сухопутних військ ЗСУ, повідомляє в Telegram Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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За їх інформацією, захоплена одна ракетна система залпового вогню "Ураган", а іншу було знищено українськими військовими.

Фото – Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Фото – Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Фото – Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Фото – Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Фото – Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. 1 /5

Ситуація в Україні 17 березня

Противник продовжує атакувати Україну. Станом на 17 березня ворог повною мірою не досяг жодної стратегічної мети наступальної операції.

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Українські військові збили ще два літаки російських окупантів. Було знищено штурмовик Су-25 ("Грач") та винищувач Су-35 у небі над Київщиною.

Російські окупанти у війні проти України могли застосувати більш точні авіаційні боєприпаси, ніж планували. Проте ворог почав вдаватися до старіших і менш точних засобів враження.

В Охтирському та Тростянецькому районах Сумської області продовжуються серйозні бої. Окуповані російськими загарбниками села потерпають від мародерства. Ворог краде та забиває худобу, а також проводить обшуки в будинках людей.

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Нагадаємо, силами протиповітряної оборони України збито дві ракети російських окупантів. Крім цього, на харківському напрямку було знищено ворожий безпілотник.

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