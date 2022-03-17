Украинские военные под Прилуками захватили "Ураган" врага (фото)

Разбита еще одна колонна техники оккупантов

Под Прилуками горит техника оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Силы сопротивления Сиверщины разбили под Прилуками очередную колонну техники российских оккупантов.

Об этом отмечает командование Сухопутных войск ВСУ, сообщает в Telegram Центр стратегических коммуникаций и безопасности.

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По их информации, захвачена одна ракетная система залпового огня "Ураган", а другая была уничтожена украинскими военными.

Фото – Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Фото – Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Фото – Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Фото – Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Фото – Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. 1 /5

Ситуация в Украине 17 марта

Противник продолжает атаковать Украину. Врагом в полной мере не достигнута ни одна стратегическая цель наступательной операции.

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Украинские военные сбили еще два самолета российских оккупантов. Были уничтожены штурмовик Су-25 ("Грач") и истребитель Су-35 в небе над Киевской областью.

Российские оккупанты в войне против Украины могли использовать более точные авиационные боеприпасы, чем планировали. Однако враг начал прибегать к более старым и менее точным средствам поражения.

В Ахтырском и Тростянецком районах Сумской области продолжаются серьезные бои. Оккупированные русскими захватчиками села страдают от мародерства. Враг ворует и забивает скот, а также производит обыски в домах людей.

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Напомним, силами противовоздушной обороны Украины сбиты две ракеты российских оккупантов. Кроме этого, на харьковском направлении был уничтожен вражеский беспилотник.

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