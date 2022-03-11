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Українські журналісти звернулися до Президента Європейської комісії – текст звернення

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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11 березня, 15:31
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Медіаспільнота просить накласти санкції на всі російські телеканали в ЄС
Пропаганда РФ веде інформаційну війну до ЄС
Пропаганда РФ веде інформаційну війну до ЄС / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські журналісти та працівники креативної сфери звернулися до Президента Європейської комісії Пані Урсули фон дер Ляйен, а також до Віце-президента Європейської комісії Пані Вєри Йоурової.

Спільне прохання представників медіаспільноти:

● Накласти санкції на всі російські телеканали, що мають покриття через супутник чи будьяку іншу технологію, та заборонити їх розповсюдження на території ЄС;

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● Замість російських телеканалів рекомендувати провайдерам вмикати українське телебачення, яке зараз мовить марафон "Єдині новини" в тому числі англійською мовою.

"Крім війни на території нашої країни, РФ роками веде інформаційну боротьбу. Нині пропагандистська машина путіна працює на максимум, використовуючи найцинічніші маніпуляції, відверту брехню та дезінформацію в особливо великих масштабах. Цьому є грунтовна кількість доказів і в разі потреби ми готові їх консолідувати та відправити Вам" – йдеться у листі.

Важливим кроком у напрямку зменшення впливу російської пропаганди, яка побудована на мові ворожнечі та дезінформації, стало вимкнення мовлення каналів RT та Супутник на території західної та східної Європи і західної частини РФ.

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Проте вплив інших контрольованих державоюагресором каналів, що досі присутні на європейських супутниках, – RT News, RTR Planeta, Rossiya 24, NTV Mir, Soyuz, 8 kanal International, Pobeda International, 1 Kanal Europa, RT France.

Це також несе руйнівний ефект для інформаційної безпеки всього світу, адже редакційна політика таких каналів повністю контролюється державою. Водночас, не всі європейські компанії поспішають припиняти співпрацю з російськими контрагентами в галузі розповсюдження зазначених російських пропагандистських медіа, як це робить зараз практично весь цивілізований світ.

Під цим зверненням поставили свої підписи керівники ключових медіаспільнот в Україні. Збір підписів триває.

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У Херсонській області окупанти відключили мобільний зв'язок

У Херсонській області відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар. Однак Інтернет можна скористатися тільки через Wi-Fi.

"У кого в Херсоні не працюють Vodafone та Київстар, є можливість через вайфай зареєструвати та підключити e-sim від Lifecell, можна зробити через Monobank. Це спрацює для телефонів, що підтримують e-sim (iPhone і нові моделі Android). Посилання: https://monobank.ua/r/qGnzz", – йдеться у повідомленні UkraineNow.

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