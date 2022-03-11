Украинские журналисты обратились к Президенту Европейской комиссии – текст обращения

Медиасообщество просит наложить санкции на все российские телеканалы в ЕС

Пропаганда РФ ведет информационную войну в ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские журналисты и работники креативной сферы обратились к Президенту Европейской комиссии Госпоже Урсули фон дер Ляйен, а также к Вице-президенту Европейской комиссии Госпоже Вере Йоуровой.

Совместная просьба представителей медиасообщества:

Наложить санкции на все российские телеканалы, имеющие покрытие через спутник или любую другую технологию и запретить их распространение на территории ЕС;

Вместо российских телеканалов рекомендовать провайдерам включать украинское телевидение, которое сейчас вещает марафон "Единые новости", в том числе на английском языке.

"Кроме войны на территории нашей страны, РФ годами ведет информационную борьбу. Сейчас пропагандистская машина Путина работает на максимум, используя самые циничные манипуляции, откровенную ложь и дезинформацию в особо крупных масштабах. Этому есть основательное количество доказательств и при необходимости мы готовы их консолидировать и отправить Вам" – говорится в письме.

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Важным шагом в направлении уменьшения влияния русской пропаганды, построенной на языке вражды и дезинформации, стало отключение вещания каналов RT и Спутник на территории западной и восточной Европы и западной части РФ.

Однако влияние других контролируемых государством агрессором каналов, до сих пор присутствующих на европейских спутниках, – RT News, RTR Planeta, Rossiya 24, NTV Mir, Soyuz, 8 канал International, Pobeda International, 1 Kanal Europa, RT France.

Это также несет разрушительный эффект для информационной безопасности всего мира, поскольку редакционная политика таких каналов полностью контролируется государством. В то же время, не все европейские компании спешат прекращать сотрудничество с российскими контрагентами в области распространения российских пропагандистских медиа, как это делает сейчас практически весь цивилизованный мир.

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Под этим обращением поставили свои подписи руководители ключевых медиасообществ в Украине. Сбор подписей продолжается.

В Херсонской области оккупанты отключили мобильную связь

В Херсонской области отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар. Однако интернетом можно воспользоваться только через Wi-Fi.

"У кого в Херсоне не работают Vodafone и Киевстар, есть возможность через вайфай зарегистрировать и подключить e-sim от Lifecell, можно сделать через Monobank. Это сработает для телефонов поддерживающих e-sim (iPhone и новые модели Android). Ссылка: https://monobank.ua/r/qGnzz", – говорится в сообщении UkraineNow.

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