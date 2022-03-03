Украина заблокировала мобильную связь с Россией

Оккупантам всячески пытаются обрубить связь

/ Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Чтобы российским оккупантов, вторгшихся на территорию Украины по приказу международного преступника Владимира Путина, оборвать связь со своими штабами, Украина заблокировала возможность звонить в Россию с местных сим-карт.

Об этом сообщил Госкомсвязь Украины.

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Обстановка

"Абоненты украинских мобильных операторов не смогут дозвониться до обонентов российских", – сказано в сообщении.

Одновременно Россия пытается заблокировать каналы, по которым в эту страну поступает правдивая информация о войне в Украине.

Утром 3 марта Москва попыталась повлиять на работу социальных сетей, через которые украинцы доносят правду гражданам России о развязанной ими войне. Произошел сбой в работе Facebook и Telegram.

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Украинцы массово публикуют в Twitter, Instagram, Facebook, Тик-Токе снимки уничтоженных российской армией наших городов, а также фото тел погибших солдат армии РФ.

Министерство обороны Украины обратилось к блогерам, экспертам и обычным участникам интернет-сообщества, чтобы воздержались от публикации видео обстрелов в онлайн-режиме.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, какие каналы в Telegram находятся под контролем спецслужб РФ и распространяют дезинформацию с целью дестабилизации ситуации в нашей стране на фоне развязанной Москвой войны в Европе.