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Украина заблокировала мобильную связь с Россией

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3 марта, 23:45
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Оккупантам всячески пытаются обрубить связь
/ Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Чтобы российским оккупантов, вторгшихся на территорию Украины по приказу международного преступника Владимира Путина, оборвать связь со своими штабами, Украина заблокировала возможность звонить в Россию с местных сим-карт.

Об этом сообщил Госкомсвязь Украины.

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Обстановка

"Абоненты украинских мобильных операторов не смогут дозвониться до обонентов российских", – сказано в сообщении.

Одновременно Россия пытается заблокировать каналы, по которым в эту страну поступает правдивая информация о войне в Украине.

Утром 3 марта Москва попыталась повлиять на работу социальных сетей, через которые украинцы доносят правду гражданам России о развязанной ими войне. Произошел сбой в работе Facebook и Telegram.

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Украинцы массово публикуют в Twitter, Instagram, Facebook, Тик-Токе снимки уничтоженных российской армией наших городов, а также фото тел погибших солдат армии РФ.

Министерство обороны Украины обратилось к блогерам, экспертам и обычным участникам интернет-сообщества, чтобы воздержались от публикации видео обстрелов в онлайн-режиме.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, какие каналы в Telegram находятся под контролем спецслужб РФ и распространяют дезинформацию с целью дестабилизации ситуации в нашей стране на фоне развязанной Москвой войны в Европе.

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Вызвал огонь на себя. Военный пилот-ас, полковник Александр Оксанченко – Герой Украины (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию, чем спас десятки своих учеников – молодых летчиков.

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