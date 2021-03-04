Український борщ на сторінках New York Times. Як жителька села Борщів потрапила у світову пресу

Журналісти "Сьогодні" зустрілись з авторкою рецепту, який тепер можуть готувати у всьому світі

Рецепт борщу з українського села надрукували на сторінках авторитетного видання New York Times. Як правильно готувати українську страву газеті розповіла Ольга Габро з Борщів Житомирської області. Знімальна група "Сьогодні" вирушила на Житомирщину за місцевим рецептом борщу.

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Старий непримітний дорожній знак сповіщає, що ми в селі Борщів. Хата пані Ольги – перша від дороги. Дорогою до хати розповідає, чому село називається саме Борщів.

"Розкулачували куркулів, люди втікали в ліси, чим живилися, зілля всяке шукали і варили борщ. Вони вижили з борщу", – розповідає пані Ольга.

Варити борщ її вчила мати. А рецепт ще від прапрабабусі. Особливо навіть нарізаються овочі. Спеціально для приготування пані Ольга розпалює плиту, хоч і має газову. Такий самий борщ вчила варити журналістку та фотографиню з американського видання New York Times.

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У статті авторитетного видання йдеться про суперечки, які виникли після того, як російський уряд на своїй офіційній інтернет-сторінці назвав борщ найвідомішою та улюбленою стравою в Росії. Знімальна група "Сьогодні" зв’язалася з авторкою статті про борщ для New York Times Марією Варєніковою. До села Борщів вона поїхала спеціально, аби дізнатися автентичний український рецепт. Стравою так зацікавилися навіть за океаном після скандалу з гастро-гідом Мішлен, який назвав борщ "російським супом".

"В цей час якраз дуже живо обговорювалася тема борщу, тому що Україна подала заявку на те, щоб його визнали таки українським і ми вирішили що це цікава тема, оскільки борщ знають в усьому світі, їдять його у всьому світі. Ми побачили, що є дуже багато сіл і містечок в Україні з назвою, яка і походить від цієї страви і ми вирішили поїхати в одне із таких сіл", – поділилася журналістка.

Як правильно варити борщ за рецептом з New York Times, дивіться у сюжеті:

Відео: Сьогодні

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