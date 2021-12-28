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СЬОГОДНІ Новини України

Україну засипатиме снігом: прогноз погоди на 28 грудня (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
28 грудня, 06:00
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Цього дня мінусова температура буде майже у всіх областях країни, а також очікується сильний вітер
Опади не зачеплять лише одну область України/Колаж: "Сьогодні"
Опади не зачеплять лише одну область України/Колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 28 грудня, майже по всій території України прогнозують сніг та дощі. Днем раніше у країні були опади тільки на заході та півдні.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Цього дня опадів не слід очікувати лише на Закарпатті. В інших регіонах прогнозують сніг та дощі. Вітер — північно-східний, 7-12 м/с.

На заході очікується від -5 до +2 градусів. На сході прогнозують 5-7 градусів нижче нуля.

У північних регіонах — 3-7 градусів морозу. На півдні — 2-9 градусів тепла.

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У Києві прогнозують сніг, 4-6 градусів нижче нуля, а в Сімферополі варто очікувати дощ — 9-11 градусів тепла.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
  • При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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