Україну засипатиме снігом: прогноз погоди на 28 грудня (карта)

У вівторок, 28 грудня, майже по всій території України прогнозують сніг та дощі. Днем раніше у країні були опади тільки на заході та півдні.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Цього дня опадів не слід очікувати лише на Закарпатті. В інших регіонах прогнозують сніг та дощі. Вітер — північно-східний, 7-12 м/с.
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На заході очікується від -5 до +2 градусів. На сході прогнозують 5-7 градусів нижче нуля.
У північних регіонах — 3-7 градусів морозу. На півдні — 2-9 градусів тепла.
У Києві прогнозують сніг, 4-6 градусів нижче нуля, а в Сімферополі варто очікувати дощ — 9-11 градусів тепла.
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
- При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.
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