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СЬОГОДНІ Новини України

Україну накриють дощі: прогноз погоди на 17 вересня (карта)

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
17 вересня, 06:30
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Протягом усього дня в Києві буде триматися хмарна погода

У п'ятницю, 17 вересня, в Україні буде досить тепла, але місцями дощова погода.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода в регіонах

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всю з ападной України протягом 17 вересня буде заливати дощі і грози. Синоптики прогнозують негоду і вдень, і вночі. Температура повітря складе +19 ... + 21 градус. Зате східним регіонам не загрожує велика кількість опадів. Там буде сухо і тепло, з температурою +20 ... + 22 градуси.

на півночі буде дещо прохолодніше – +15 ... + 17 градусів. Частина областей виявилася в полоні негоди. Тому, радимо не забути вдома парасольки. На півдні України триватиме літо. Повітря там прогріється до +22 ... + 24 градусів. Опадів не прогнозують.

В центрі України дощі з грозами пройдуть лише у Вінницькій та Черкаській областях. Температура повітря вдень +19, +24, вночі – +7, +13.

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Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Вдень і ввечері очікують дощ.

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