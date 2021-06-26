Україну накриють сильні зливи: синоптики попередили про грози і шквали (карта)

У всіх регіонах країни очікуються сильні зливи і вдень, і вночі, також в окремих областях очікується град і шквали

У неділю, 27 червня, погода в Україні буде дощовою на всій території країни. Середня температура вдень сягатиме позначки 27-29 градусів.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, на заході країни очікуються опади, які супроводжуються сильними грозами. При цьому вдень буде жарко – температура буде коливатися в межах 24-28 градусів. Вночі ж очікується від 14 до 17 градусів тепла.

На півночі країни вдень синоптики прогнозують від 26 до 28 градусів, а вночі стовпчики термометрів покажуть від 18 до 22 градусів тепла. При цьому погода буде також дощовою.

У східних регіонах буде справжня спека – вдень очікується від 29 до 32 градусів, а вночі синоптики прогнозують від 20 до 22 градусів.

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На півдні країни вдень температура коливатиметься в межах 29-30 градусів тепла, вночі спека спаде до позначки 19-21.

Водночас в Києві 27 червня очікується грози, град і шквали 15-20 м/с. У Київській області вдень в окремих районах очікується град, шквали 19-24 м/с і сильні зливи.

Нагадаємо, днями Ялту сильно затопило: через рясні дощі дві річки вийшли з берегів, і вода хлинула на вулиці. В результаті стихійного лиха в Ялті нарахували 49 постраждалих, кілька будинків повністю пішли під воду, підтопило понад 400 будинків, евакуйовано майже 2000 осіб.