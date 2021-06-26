Русский
$ 27,46
32,79
  1. Новини України

Україну накриють сильні зливи: синоптики попередили про грози і шквали (карта)

26 червня 2021 17:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У всіх регіонах країни очікуються сильні зливи і вдень, і вночі, також в окремих областях очікується град і шквали

У неділю, 27 червня, погода в Україні буде дощовою на всій території країни. Середня температура вдень сягатиме позначки 27-29 градусів.

Реклама

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, на заході країни очікуються опади, які супроводжуються сильними грозами. При цьому вдень буде жарко – температура буде коливатися в межах 24-28 градусів. Вночі ж очікується від 14 до 17 градусів тепла.

На півночі країни вдень синоптики прогнозують від 26 до 28 градусів, а вночі стовпчики термометрів покажуть від 18 до 22 градусів тепла. При цьому погода буде також дощовою.

У східних регіонах буде справжня спека – вдень очікується від 29 до 32 градусів, а вночі синоптики прогнозують від 20 до 22 градусів.

Реклама

На півдні країни вдень температура коливатиметься в межах 29-30 градусів тепла, вночі спека спаде до позначки 19-21.

Не пропусти!
Закордон допоміг! Враження та емоції від туру містами Євро-2020
Емоції групового етапу Євро-2020 від нашого кореспондента, яка здійснив справжнє турне Європою

Водночас в Києві 27 червня очікується грози, град і шквали 15-20 м/с. У Київській області вдень в окремих районах очікується град, шквали 19-24 м/с і сильні зливи.

Нагадаємо, днями Ялту сильно затопило: через рясні дощі дві річки вийшли з берегів, і вода хлинула на вулиці. В результаті стихійного лиха в Ялті нарахували 49 постраждалих, кілька будинків повністю пішли під воду, підтопило понад 400 будинків, евакуйовано майже 2000 осіб.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Газ для населення подорожчав ще на 10%:
Газ для населення подорожчав ще на 10%: "Нафтогаз" оголосив місячний тариф на липеньНовини ЖКГ
Перерахунок субсидій триває повним ходом. Кому потрібно надати додаткові документи
Перерахунок субсидій триває повним ходом. Кому потрібно надати додаткові документиНовини ЖКГ
Пенсії в смартфоні. Як зайти у застосунок Пенсійного фонду і навіщо це потрібно
Пенсії в смартфоні. Як зайти у застосунок Пенсійного фонду і навіщо це потрібноЕкономіка
Що буде з зарплатами, цінами, курсом долара і безробіттям у третьому кварталі
Що буде з зарплатами, цінами, курсом долара і безробіттям у третьому кварталіЕкономіка
"Укрзалізниця" дозволила вибирати квитки у вагони з кондиціонером. Як це зробитиТранспорт
У київському метро НП – людина впала на рейки
У київському метро НП – людина впала на рейкиІнші новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти