Русский
$ 27,68
32,98
  1. Новини України

Україна продовжить заливати дощами: прогноз погоди на 19 березня (карта)

19 березня, 07:23

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Найтепліше буде на півдні країни

В Україні сьогодні, 19 березня, у всіх областях буде плюсова температура, очікуються опади.

Реклама

Як повідомили в Укргідрометцентрі, на сході країни температура повітря становитиме від 3 до 7 градусів тепла, а на півночі стовпчики термометрів покажуть від 3 до 5 градусів з позначкою плюс. Дощитиме, подекуди з мокрим снігом. Не зачепить лише Суми.

У західних областях температура повітря встановиться на рівні від 1 до 5 градусів вище нуля. У всіх областях, крім Луцька та Рівного, також очікується дощ, подекуди з мокрим снігом.

На півдні країни температура повітря буде в межах від 3 до 8 градусів тепла. Також очікуються дощі.

Реклама

В тренді
"Ти ще й стукач". Нардеп Гончаренко зателефонував депутату в Думу РФ (відео)

Тим часом сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

Численні прогнози кліматологів про те, що клімат у нашій країні помітно змінюється, стають реальністю. Читайте про це детальніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

погода прогноз синоптики температура повітря дощі мокрий сніг погода в Україні
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Затриманий зізнався у вбивстві семирічної Маші в Херсонській області
Затриманий зізнався у вбивстві семирічної Маші в Херсонській областіІнші регіони
Дощі, вітер і мокрий сніг: синоптик попередила про бридку погоду
Дощі, вітер і мокрий сніг: синоптик попередила про бридку погодуУкраїна
Багато українців можуть отримати по кілька тисяч від податкової. Як це зробити
Багато українців можуть отримати по кілька тисяч від податкової. Як це зробитиЕкономіка
Встав на ноги через годину після першої таблетки: українець 16 років жив із помилковим діагнозом
Встав на ноги через годину після першої таблетки: українець 16 років жив із помилковим діагнозомЗахід
МОЗ збільшив інтервал між дозами Covishield: Ляшко назвав причину
МОЗ збільшив інтервал між дозами Covishield: Ляшко назвав причинуУкраїна
Чи буде локдаун? Як влада міст в Україні бореться з COVID-19
Чи буде локдаун? Як влада міст в Україні бореться з COVID-19Україна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти