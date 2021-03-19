Україна продовжить заливати дощами: прогноз погоди на 19 березня (карта)

В Україні сьогодні, 19 березня, у всіх областях буде плюсова температура, очікуються опади.

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Як повідомили в Укргідрометцентрі, на сході країни температура повітря становитиме від 3 до 7 градусів тепла, а на півночі стовпчики термометрів покажуть від 3 до 5 градусів з позначкою плюс. Дощитиме, подекуди з мокрим снігом. Не зачепить лише Суми.

У західних областях температура повітря встановиться на рівні від 1 до 5 градусів вище нуля. У всіх областях, крім Луцька та Рівного, також очікується дощ, подекуди з мокрим снігом.

На півдні країни температура повітря буде в межах від 3 до 8 градусів тепла. Також очікуються дощі.

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Тим часом сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

Численні прогнози кліматологів про те, що клімат у нашій країні помітно змінюється, стають реальністю. Читайте про це детальніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

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