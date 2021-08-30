Частину України продовжить заливати: де поки буде спекотно та сухо (карта)

У п'ятницю зливи, але без гроз збережуться у центрі країни, на заході та півночі. Також обіцяють дощі на частині півдня

У одних областях знову зливи, а в інших так само спекотно/колаж "Сьогодні"

В Україні в понеділок, 30 серпня, прогнозують продовження злив, які заливали напередодні на центр, захід і північ. Але температура збережеться досить комфортна.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві 30 серпня температура підніметься до 25-27 градусів. При цьому столицю продовжить заливати, щоправда гроз не обіцяють.

Погода у регіонах

У п'ятницю зливи, але без гроз збережуться і в центрі країни, на заході та півночі. Також обіцяють дощі на частині півдня.

На півночі прогнозують в середньому 26-28 градусів. У Чернігівській, Житомирській, Сумській та Київській областях обіцяють зливи.

прогнозують в середньому 26-28 градусів. У Чернігівській, Житомирській, Сумській та Київській областях обіцяють зливи. На заході сьогодні також обіцяють дощі у всіх областях без винятку. Температура в середньому в регіоні становитиме 20-22 градуси. Трохи тепліше буде у Вінницькій області – 22-24 градуси.

сьогодні також обіцяють дощі у всіх областях без винятку. Температура в середньому в регіоні становитиме 20-22 градуси. Трохи тепліше буде у Вінницькій області – 22-24 градуси. У центрі 30 серпня тепло і мокро. Температура в Черкасах і Кропивницькому 26-28 градусів, в Дніпрі і Полтаві тепліше – до 32 і 30 градусів відповідно. У Черкаській і Кіровоградській областях обіцяють зливи, в Полтавській і Дніпропетровській буде сухо.

На сході сьогодні сонячно і спекотно. У Луганській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях прогнозують температуру від 31 до 25 градусів.

сьогодні сонячно і спекотно. У Луганській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях прогнозують температуру від 31 до 25 градусів. На півдні 30 серпня температура в Миколаєві та Одесі становитиме від 26 до 31 градуса, там обіцяють дощі, а в Херсоні та окупованому Криму буде сухо і спекотно – 32-34 градуси.

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