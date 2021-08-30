Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Підземний світ людей і технологій
СЬОГОДНІ Новини України

Частину України продовжить заливати: де поки буде спекотно та сухо (карта)

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
30 серпня, 06:15
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У п'ятницю зливи, але без гроз збережуться у центрі країни, на заході та півночі. Також обіцяють дощі на частині півдня
У одних областях знову зливи, а в інших так само спекотно/колаж "Сьогодні"
У одних областях знову зливи, а в інших так само спекотно/колаж "Сьогодні"

В Україні в понеділок, 30 серпня, прогнозують продовження злив, які заливали напередодні на центр, захід і північ. Але температура збережеться досить комфортна.

Реклама

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві 30 серпня температура підніметься до 25-27 градусів. При цьому столицю продовжить заливати, щоправда гроз не обіцяють.

Погода у регіонах

У п'ятницю зливи, але без гроз збережуться і в центрі країни, на заході та півночі. Також обіцяють дощі на частині півдня.

  • На півночі прогнозують в середньому 26-28 градусів. У Чернігівській, Житомирській, Сумській та Київській областях обіцяють зливи.
  • На заході сьогодні також обіцяють дощі у всіх областях без винятку. Температура в середньому в регіоні становитиме 20-22 градуси. Трохи тепліше буде у Вінницькій області – 22-24 градуси.
  • У центрі 30 серпня тепло і мокро. Температура в Черкасах і Кропивницькому 26-28 градусів, в Дніпрі і Полтаві тепліше – до 32 і 30 градусів відповідно. У Черкаській і Кіровоградській областях обіцяють зливи, в Полтавській і Дніпропетровській буде сухо.

  • На сході сьогодні сонячно і спекотно. У Луганській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях прогнозують температуру від 31 до 25 градусів.
  • На півдні 30 серпня температура в Миколаєві та Одесі становитиме від 26 до 31 градуса, там обіцяють дощі, а в Херсоні та окупованому Криму буде сухо і спекотно – 32-34 градуси.
Реклама

Водночас вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Ми також писали, що Київ і передмістя накрила потужна буря. Жителі столиці, Ірпеня, Немішаєвого і Гостомеля повідомляли про пилові бурі і потужні грози, а від сильного вітру трясло будинки та гнуло дерева.

А Рівне затопило вранці на День Незалежності, 24 серпня. Через сильну зливу "попливли" вулиці та дороги і частину заходів мусили скасувати.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Україна: головне
⚡️ День Незалежності України 2021
Більше новин
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

29 серпня 1991. Леонід Кравчук зустрівся з командуючими військових округів і Чорноморського флоту…

Зануритись у той день
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Курс валют
Курс долара на вихідні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
1906 випадків за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
Візит президенту України до США
До зустрічі Зеленського і Байдена залишилось
Докладніше
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти