"Укрпошта" запустила голосування за ескіз марки "Доброго вечора, ми з України" (фото)

Голосування триватиме до 15 червня, всього представлено п'ять ескізів

"Укрпошта" випустить нову військову марку / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрпошта" запустила голосування за ескіз до нової поштової марки "Доброго вечора, ми з України". Про це у своєму Telegram-каналі написав генеральний директор компанії Ігор Смілянський та запропонував варіанти.

"Філателісти на місці? Сьогодні стартує голосування за найкращий ескіз до поштової марки "Доброго вечора, ми з України!". Знаю, як ви цього чекали", – написав він.

Варіанти ескізів

ЗСУ та Kalush;

Ми за вами п…;

Тракторні війська;

Півень;

Бойові гуси.

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Голосування стартує сьогодні та триватиме до 15 червня. Залишити свій голос можна через Дію або на офіційних сторінках компанії в соцмережах.

"Думаю, всі охочі зможуть приєднатися, нагадуватиму час від часу. Проголосувати, не виходячи з дому, можна у додатку "Дія" або в соціальних мережах "Укрпошти" Facebook і Instagram. Результати голосування повідомлю 15 червня", – розповів він.

За його словами, це перша народна поштова марка, тематику якої вибиратимуть самі українці.

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Смілянський також зазначив, що їм надійшло 1500 ескізів.

Які ще марки будуть