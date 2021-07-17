"Укрзалізниця" відновлює курсування електропоїздів на Донбасі: маршрут та графік

Також компанія запускає дві додаткові електрички Одеса – Білгород-Дністровський

"Укрзалізниця" відновлює курсування двох приміських поїздів у Донецькій та Луганській областях / Фото: колаж "Сьогодні"

Компанія "Укрзалізниця", яка побудувала колію у зону ЧАЕС, відновлює курсування двох приміських поїздів на Донеччині та Луганщині та призначає ще дві приміські електрички сполученням Одеса – Білгород-Дністровський.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

З 16 липня за маршрутом будуть курсувати дві пари приміських прискорених поїздів, які поєднають Одесу з Білгород-Дністровським:

№ 7012/7011 Одеса – Бiлгород-Днiстровський відправлятиметься з Одеси о 9:59 і прибуватиме до Білгород-Дністровського об 11:46;

№ 7022/7021 Бiлгород-Днiстровський – Одеса відправлятиметься з Білгород-Дністровського о 12:45 і прибуватиме до Одеси о 14:38;

№ 7014/7013 Одеса – Бiлгород-Днiстровський відправлятиметься зі станції Одеса-Головна о 15:14 і прибуватиме на кінцеву зупинку о 17:05;

№ 7024/7023 Білгород-Дністровський – Одеса вирушатиме від станції Білгород-Дністровський о 18:01 і прибуватиме до Одеси о 19:55.

Час поїздів у дорозі становить від 1:47 до 1:54, що швидше, ніж в інших приміських поїздів чи автобусів.

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Також "Укрзалізниця" відновлює курсування двох приміських поїздів на Донбасі. Таким чином, з 19 липня курсуватимуть електрички № 6107/6106 Волноваха – Маріуполь – Волноваха, а з 25 липня – поїзд № 6443/6444 Сватове – Попасна – Сватове.

Електропоїзд № 6107/6106 Волноваха – Маріуполь – Волноваха. З Волновахи вирушатиме об 11:25 і прибуватиме в Маріуполь о 13:19. Зворотно з Маріуполя він вирушатиме о 14:40 і прибуватиме до Волновахи о 16:35. Цей поїзд курсуватиме по понеділках, п’ятницях, суботах та неділях.

Електропоїзд № 6443/6444 Сватове – Попасна – Сватове. Зі станції Сватове він відправлятиметься о 09:40 і прибуватиме до Попасної о 13:10. Зворотно зі станції Попасна він вирушатиме о 13:20 і на кінцеву станцію прибуватиме о 17:22. Проходитиме через станції Кабанне, Кремінне, Рубіжне, Лисичанськ.

Зазначимо, що з поїзда № 6444 Попасна – Сватове можна здійснити пересадку на поїзд № 138 "Максим Яровець". Ним можна дістатися до Харкова, Полтави, Миргорода, Києва чи Вінниці.

Нагадаємо, між станціями Вільча і Янов "Укрзалізниця" закінчила реконструкцію колії. Колія об'єднує зону відчуження Чорнобильської атомної електростанції з основною залізничною мережею.

Раніше ми писали, що в Закарпатській області "Укрзалізниця" планує розібрати ділянку Іршава – Приборжавське легендарної Боржавської вузькоколійки.

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