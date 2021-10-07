Унікальне видовище! На лимані в Одеській області помітили рожевих фламінго (фото)

Рожеві фламінго в Україні з'являються не вперше, вчені задаються питанням, чи будуть птиці зимувати

В Одеській області виявили зграю рожевих фламінго. / Фото: Колаж: Сьогодні

У природному парку "Тузловські лимани" в Одеській області помітили зграю рожевих фламінго. Їх появу фіксували кілька разів за останні пару днів.

Про це розповів у своєму Facebook біолог Іван Русєв.

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Вчений нарахував 65 рідкісних птахів. Їх знайшли на лимані Бурнас, неподалік від села Тузли. Вони кочували по мілинам в пошуках їжі.

"Оце так знахідка – це ж рожеві фламінго! Вони були не близько – метрів 300. А вітер дуже сильний, та й до того ж знімати квадрокоптером в цій зоні заборонено, блокують політ квадрика. Але фотки все такі вдалося зробити, хоча і не дуже якісні" , – розповів Русев.

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В Одеській області зафіксували зграю фламінго. Фото: facebook.com/Іван Русев

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Чи будуть зимувати?

Чи залишаться на зиму фламінго в Україні, Русев ускладнюється відповідати. На запитання в коментарях він сказав "невідомо".

Однак він сподівається, що рожеві фламінго скоро загніздяться в нацпарку.

"Тільки потрібно підготувати їм специфічні острови", – додав біолог.

Коли перші фламінго прилетіли в Україну?

В Україні фламінго – рідкісна залітна птаха. Можливі випадки гніздування, які спостерігалося вперше в 2017 році в районі Сиваша.

На початку вересня на Тузловських лиманах знайшли зграю рожевих фламінго. Багато туристів потім приїжджали на лиман, але побачити птахів щастило не всім.

Перелітний, кочовий і частково осілий вид, фламінго поширений в Європі, Азії та Африці. Фламінго потребують особливих екологічних умов, гніздяться на великих мулистих площах поблизу неглибоких солоних водойм, що мають острівці, спокійних і багатих на їжу ракоподібних. Харчуються фламінго дрібними ракоподібними, молюсками, личинками мух, одноклітинними водоростями, насінням деяких рослин.

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