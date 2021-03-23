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Спадок в 15 мільйонів: як українку ледь не "розвели" іноземці

23 березня, 10:47

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Якщо вам несподівано прийшов лист з мільйонним спадком, це швидше за все розвод

Міжнародна афера докотилася і до України – шахраї-іноземці відправляють українцям т.зв. листи щастя. До редакції "Сьогодні" звернулася жінка, яка днями таким чином ледь не втратила кілька тисяч доларів.

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Наш кореспондент Дарина Панченко розбиралася, як іноземці обманюють українців в соцмережах.

Відео: Сьогодні

"Я вірю, що це бажання Бога, щоб я натрапив саме на вас", – таке повідомлення нещодавно отримала Валерія Дуковська від незнайомця, а разом з ним приголомшливу новину про несподіваний спадок.

"Мені пропонує ця людина, вслухайтеся тільки, 15 млн доларів на депозиті, який залишив мій однофамілець Дуковський Ален, який загинув у 2007 році у вертолітній катастрофі. Мені стало цікаво, така пропозиція казкова", – розповідає жінка.

За легендою незнайомець працює в банку, де зберігаються гроші загиблого і готовий допомогти Валерії отримати їх у спадок, але половину – забере собі. Для достовірності навіть надіслав свої паспортні дані. Ось тільки в мережі ми знайшли тисячі схожих паспортів – всі ці лиця аферисти використовують для махінацій.

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Для отримання спадка Валерія повинна написати лист в банк, адресу незнайомець жінці надав. А ще – надіслав пакет документів, серед яких навіть свідоцтво про смерть родича-багатія.

Вона виконала всі інструкції і після цього отримала відповідь з банку, що нібито її спадок підтверджено, для його отримання потрібно заплатити кілька тисяч доларів: юридичні збори – 500 доларів, адвокат категорії "А" – 500 доларів, заміна сертифікату на власність – 150 доларів.

Казка закінчилася і Валерія зрозуміла – її хочуть обдурити. Тому гроші нікому не скидала. Експерти кажуть, що такі листи щастя аферисти розсилають багатьом людям в різних країнах, змінюють тільки прізвище адресата.

І хоча афера не нова, але досі працює. Причому деякі висять на гачку шахраїв роками, оплачуючи все нові і нові банківські послуги в очікуванні обіцяного спадка.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні теж є свої шахрайські схеми. Зловмисники полюють на квадратні метри – майстерно підробляють документи, реєструють на інших власників і продають. Читайте детальніше, як не стати жертвою афери.

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афера спадок шахраї іноземці

Джерело: Сьогодні

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