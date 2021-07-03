Вже і з "Слуги народу" виключили, не кається. Шевченко привітав і підтримав "президента" Лукашенка

Євген Шевченко відомий своєю любов'ю до Білорусі і особливо до правлячого там режиму Лукашенка

Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат Євгеній Шевченко, якого нещодавно виключили з фракції "Слуга народу", знову оскандалився і привітав невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка з Днем незалежності.

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"Вітаю нашу рідну Білорусь, президента Олександра Григоровича Лукашенка, весь народ Білорусі з Днем незалежності! Ви справжній, унікальний і братський українцям народ. Тримайтеся, я з вами! Вірю, що скоро ми всі налагодимо, і повернемо Україну обличчям до Білорусі", – написав у своєму Telegram Шевченко.

Фото: скріншот

Зазначимо, нардеп не вперше "відзначився" подібним чином. Шевченко не приховує своєї приязні до правлячого в Білорусі режиму Лукашенка. Нещодавно він зустрівся з білоруським диктатором у Мінську.

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Політики нібито говорили про українсько-білоруські відносини. Лукашенко заявив, що радий знайомству і розраховує, що ця зустріч "стане хорошим сигналом і сприятиме розвитку відносин двох країн".

Після витівки нардепа в партії "Слуга народу" вирішили його покарати і виключили з президентської фракції.

Також нагадаємо, у "Слузі народу" пригрозили Білорусі за польоти до Криму.

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