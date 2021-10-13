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Вже другий цього року. В Україні стався землетрус

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
13 жовтня, 09:52
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Попередній землетрус зафіксували 13 липня – тоді магнітуда становила 2,3
За класифікацією землетрус належить до помірних
За класифікацією землетрус належить до помірних / Фото: Колаж: Сьогодні

В Івано-Франківській області у вівторок, 12 жовтня, стався землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера. Поштовхи зафіксували о 10:25.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю на своєму офіційному сайті.

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"Епіцентр землетрусу знаходиться в Богородчанському районі Івано-Франківської області, на глибині 5 км. За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. За розрахунками інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей", – йдеться в повідомленні.

Експерти уточнили, що на території вказаного району Прикарпаття цього року це вже другий землетрус. Попередній зафіксували 13 липня – тоді магнітуда становила 2,3.

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Наскільки відчутний такий землетрус?

За класифікацією ранковий землетрус належить до помірних, відчувається людьми всередині приміщення. Предмети, які висять, сильно коливаються, а картини зсуваються з місця. Відчутні коливання схожі з коливаннями, викликаними падінням важких предметів всередині будівлі.

На території Тернопільської області зареєстровано землетрусу 23 квітня 2020 і 28 травня 2019 років з магнітудою 2,0.

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