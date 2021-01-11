В "Асканії-Нова" загинули 185 червонокнижних журавлів: поліція почала розслідування (фото)

В українському заповіднику "Асканія-Нова" за тиждень вимерли не менш ніж 185 сірих журавлів, які занесені до Червоної книги. Правоохоронці почали розслідування.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
Слідство називає однією з версій того, що сталося, отруєння зерном, обробленим хімікатами і розкиданим фермерами на полях для боротьби з гризунами.
Правоохоронці почали кримінальне провадження за статтею 239 КК України – забруднення або псування земель. За попередніми даними, збитки становлять понад 2,7 млн грн.
За даними Червоної книги, в Україні залишилося від 500-600 до 700-850 пар сірих журавлів.
Як повідомляли раніше, у Чорнобилі біля АЕС з'явився птах із голосом вовка і людини.
Також ми писали, що в одному з ресторанів Одеської області помітили двох рідкісних птахів – пеліканів, внесених до Червоної книги. Екологи домоглися, щоб птахів випустили на волю.
Крім того, в окупованому Криму, під Севастополем, у фісташковому гаю біля бухти Кругла (Омега) виникло звалище, а під деревами паркують автомобілі. При цьому єдине в гаю джерело води засипали землею і завалили сміттям.
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