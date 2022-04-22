У більшості областях йтиме дощ. Погода в Україні на 22 квітня (карта)

Стовпчики термометрів цього дня сягатимуть 16 градусів тепла

Пориви вітру 22 квітня сягатимуть 12 м/с / Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у п'ятницю, 22 квітня, буде вологою. У більшості областях прогнозують дощі. Пориви вітру сягатимуть 12 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода?

Сьогодні опадів не буде в Закарпатській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та у Криму. На решті території прогнозують дощову погоду. Вітер — південно-східний, 7-12 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 9 до 13 градусів тепла. На сході прогнозують +11...+14 градусів.

У північних регіонах – 9-13 градусів тепла. На півдні очікується 12-16 градусів вище нуля.

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У Києві прогнозують дощ, 9-11 градусів тепла, а в Сімферополі буде сухо – +14...+16 градусів.

Погода та її вплив на людину

Зміни погоди не однаково позначаються на самопочутті різних людей. У здорової людини за зміни погоди відбувається своєчасне налаштування фізіологічних процесів в організмі до умов навколишнього середовища, що змінюються. В результаті підсилюється захисна реакція, і здорові люди практично не відчувають негативного впливу погоди.

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У хворої людини пристосувальні реакції ослаблені, тому організм втрачає здатність швидко "перебудовуватися". Вплив погодних умов на самопочуття людини пов'язаний також з віком та індивідуальною сприйнятливістю організму.

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