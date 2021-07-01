У "Борисполі" затримуються 5 рейсів до Туреччини: на який час перенесли виліт

Сьогоднішні ранкові рейси з аеропорту "Бориспіль" в Анталію затримуються через відсутність дозволу з боку Туреччини. Про це повідомляє пресслужба аеропорту в Facebook.

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Затримуються такі рейси:

PS 6237 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 2:00 виліт перенесений на 14:00;

PS 6233 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 03:00 виліт перенесений на 17:30;

PS 5333 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 11:40 виліт перенесений на 18:20;

PS 5331 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 05:00 виліт перенесений на 11:00;

QU 4407 Київ-Анталія а/к "Azur Air Ukraine" з 12:30 виліт перенесений на 17:40.

В авіакомпаніях уточнили, що рейси перенесені через відсутність дозволу з боку Туреччини.

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"Просимо пасажирів вказаних рейсів орієнтуватись на офіційну інформацію від представників авіакомпаній та відстежувати час вильоту на онлайн табло на сайті аеропорту. А також перевіряйте актуальний статус рейсів на онлайн табло на сайтах авіаперевізників. Врахуйте, що затримка рейсів відбулась з причин, на які не може вплинути аеропорт", – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", у "Борисполі" запрацював новий коридор для прискореного обслуговування пасажирів.

Також ми писали, що аеропорт "Бориспіль" увійшов до ТОП-15 найбільших аеропортів Європи за пасажиропотоком.