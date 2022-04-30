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СЬОГОДНІ Новини України

Відновлення планових операцій, атаки ворога на Донбасі — головні новини за ніч

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30 квітня, 06:06
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У деяких регіонах планові операції не проводять через те, що не можна забезпечити безпеку пацієнтам, а українські захисники продовжують стримувати навалу російської армії
Планові операції призупинили в перші дні війни, а російські військові зазнають втрат / Колаж "Сегодня"
Планові операції призупинили в перші дні війни, а російські військові зазнають втрат / Колаж "Сегодня"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, доки спали.

У частині регіонів України відновили планові операції

В Україні відновили планові операції, які призупинили у перші дні війни. Однак вони проводяться лише за рішенням головних лікарів лікарень. На заході та в центрі країни планові операції та госпіталізації вже проводять.

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"Сьогодні є питання щодо Донецької, Луганської, частини Запорізької та Миколаївської областей. У цих регіонах з об'єктивних причин планові оперативні втручання не проводяться, оскільки не можна забезпечити безпеку пацієнтам через цілеспрямовані напади РФ на лікарні регіонів", – йдеться у повідомленні.

Планові операції призупинили у перші дні війни / Колаж "Сьогодні"
Планові операції призупинили у перші дні війни / Колаж "Сьогодні"

Зеленський розповів, скільки збитків РФ завдала Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що відновити Україну після війни буде складно. За його словами, на сьогодні збитки становлять 600 млрд. доларів.

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"На сьогодні збиток становить 600 млрд доларів. Але ми ще не закінчили війну. Це буде складно для нас, але найголовніше – емоція. Тому ми вигадали програму відновлення. Разом зі світом ми зможемо відновити державу швидко. Це квартири, будинки, інфраструктура, дороги тощо. Ми зробимо все, щоб були робочі місця та інфраструктури. Це велика програма", – зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський розповів, що Росія завдала величезних збитків Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський розповів, що Росія завдала величезних збитків Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Обстріли ракетами України коштували Росії мільярди доларів

Російські окупанти за час війни випустили в Україні 1300 ракет, що коштувало агресору не менше 7,5 млрд доларів.

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Російські військові випустили Україною 235 ракет "Калібр": до цифри входять 183 ракети, які, за даними Міністерства оборони, були випущені до 24 березня, і 52 ракети, випущені 26 березня.

Росія випустила в Україні ракет на $7,5 млрд. Колаж "Сегодня"
Росія випустила в Україні ракет на $7,5 млрд. Колаж "Сегодня"

На Донбасі українські військові відбили 14 атак армії РФ

Військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил відбили 14 атак російських військових на Донецькому та Луганському напрямках сьогодні, 29 квітня.

Українські захисники знищили:

  • 11 танків;
  • 7 артилерійських систем;
  • 27 одиниць броньованої техніки;
  • 1 бойову броньовану машину;
  • 14 автомобілів ворога.

Також підрозділи протиповітряної оборони на Донбасі збили один літак та сім безпілотних літальних апаратів.

Військові РФ вивозять із Маріуполя вцілілі апарати ШВЛ

Окупанти вивезли з Маріуполя частину уцілілих апаратів ШВЛ, які потрібні при лікуванні тяжкохворих ковидних пацієнтів

"Ймовірно, що епідемія ковіду в Росії, незважаючи на офіційні заяви, продовжує набирати обертів. Саме тому рашисти крадуть медичне обладнання з українських міст, які заздалегідь забезпечили свої лікарні всім необхідним, зокрема апаратами ШВЛ", – йдеться у повідомленні.

Окупанти крадуть апарати ШВЛ / Колаж "Сьогодні"
Окупанти крадуть апарати ШВЛ / Колаж "Сьогодні"

У Запорізькій області окупанти викрали двох волонтерів із Великої Британії

Окупанти викрали у Запорізькій області двох волонтерів із Великої Британії і зараз невідомо, де саме вони є.

"Військовослужбовці Росії викрали двох волонтерів, які були залучені до організації та забезпечення евакуаційних коридорів на території Запорізької області. Наразі їхнє місцезнаходження невідоме", – йдеться у повідомленні.

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