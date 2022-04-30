Возобновление плановых операций, атаки врага на Донбассе — главные новости за ночь

В некоторых регионах плановые операции не проводят из-за того, что нельзя обеспечить безопасность пациентам, а украинские защитники продолжают сдерживать нашествие российской армии

Плановые операции приостановили в первые дни войны, а российские военные несут потери / Коллаж "Сегодня"

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В части регионов Украины возобновили плановые операции

В Украине возобновили плановые операции, которые приостановили в первые дни войны. Однако они проводятся только по решению главных врачей больниц. На западе и в центре страны плановые операции и госпитализации уже проводят.

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"Сегодня есть вопросы относительно Донецкой, Луганской, части Запорожской и Николаевской областях. В этих регионах по объективным причинам плановые оперативные вмешательства не проводятся, поскольку нельзя обеспечить безопасность пациентам из-за целенаправленных нападений РФ на больницы регионов", – говорится в сообщении.

Плановые операции приостановили в первые дни войны / Коллаж "Сегодня"

Зеленский рассказал, сколько убытков РФ нанесла Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что восстановить Украину после войны будет сложно. По его словам, на сегодняшний день убытки составляют 600 млрд долларов.

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"На сегодняшний день убыток составляет 600 млрд долларов. Но мы еще не закончили войну. Это будет сложно для нас, но самое главное – эмоция. Поэтому мы придумали программу восстановления. Вместе с миром мы сможем восстановить государство быстро. Это квартиры, дома, инфраструктура, дороги и т.д. Мы сделаем все, чтобы были рабочие места и инфраструктуры. Это большая программа", – отметил Зеленский.

Владимир Зеленский рассказал, что Россия нанесла огромный ущерб Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Обстрелы ракетами Украины обошлись России в миллиарды долларов

Российские оккупанты за время войны выпустила по Украине 1300 ракет, что стоило агрессору не менее 7,5 млрд долларов.

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Российские военные выпустили по Украине 235 ракет "Калибр": в цифру входят 183 ракеты, которые, по данным Министерства обороны, были выпущены до 24 марта, и 52 ракеты, выпущенные 26 марта.

Россия выпустила по Украине ракет на $7,5 млрд. Коллаж "Сегодня"

На Донбассе украинские военные отбили 14 атак армии РФ

Военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 14 атак российских военных на Донецком и Луганском направлениях сегодня, 29 апреля.

Украинские защитники уничтожили:

11 танков;

7 артиллерийских систем;

27 единиц бронированной техники;

1 боевую бронированную машину;

14 автомобилей врага.

Также подразделения противовоздушной обороны на Донбассе сбили один самолет и семь беспилотных летательных аппаратов.

Военные РФ вывозят из Мариуполя уцелевшие аппараты ИВЛ

Оккупанты вывезли из Мариуполя часть уцелевших аппаратов ИВЛ, которые нужны при лечении тяжелобольных ковидных пациентов.

"Вероятно, что эпидемия ковида в России, несмотря на официальные заявления, продолжает набирать обороты. Именно поэтому рашисты воруют медицинское оборудование из украинских городов, которые заранее снабдили свои больницы всем необходимым, в том числе аппаратами ИВЛ", – говорится в сообщении.

Оккупанты воруют аппараты ИВЛ / Коллаж "Сегодня"

В Запорожской области оккупанты похитили двух волонтеров из Великобритании

Оккупанты похитили в Запорожской области двух волонтеров из Великобритании и сейчас неизвестно, где именно они находятся.

"Военнослужащие России похитили двух волонтеров, которые были привлечены к организации и обеспечению эвакуационных коридоров на территории Запорожской области. В настоящее время их местонахождение неизвестно", – говорится в сообщении.