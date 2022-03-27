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У Чорнобаївці чоловік працював на окупантів та роздавав товари з РФ (фото)

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27 березня, 15:25
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Українець публічно допомагав російським окупантам у створенні показового позитивного іміджу країни-агресорки
На Херсонщині чоловік співпрацював з окупантами. Фото: колаж "Сьогодні"
На Херсонщині чоловік співпрацював з окупантами. Фото: колаж "Сьогодні"

У Чорнобаївці Херсонської області чоловік співпрацював з російськими окупантами, допомагаючи їм створювати окупаційні органи управління в громаді. За цим фактом почалося розслідування.

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.

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Деталі

Як стало відомо, чоловік брав участь в організації роздачі серед місцевих громадян продовольства, завезеного з РФ.

Такими діями українець публічно допомагав російським окупантам у створенні показового позитивного іміджу шляхом роздачі товарів, тобто здійснював колабораційну діяльність на користь країни-агресорки.

Що загрожує?

За вчинене чоловікові передбачено покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

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Чоловік роздавав російські товари у Чорнобаївці. Фото: Херсонська обласна прокуратура

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Подвійні стандарти бізнесу? Як власник OLX допомагав з кадрами армії окупанта

Останнім часом у багатьох західних компаній виникла дилема – залишатися у Росії та нести репутаційні втрати чи плюнути на недоотриманий прибуток, згорнути чи заморозити свій бізнес та вийти з токсичного російського ринку. При цьому часто трапляється ситуація, що українська донька вимагає від материнської компанії піти з російського ринку, а та у відповідь на це починає тиск на українських співробітників. Чи наша компанія допомагає ЗСУ, а їхні російські колеги допомагають набирати контрактників для війни в Україні.

"Сьогодні" розбиралися, як цьому можна завадити.

Як показує практика, під час війни дуже складно всидіти однією попою на двох стільцях. Наприклад, французька мережа будівельних магазинів Leroy Merlin відмовилася від того, щоб залишити російський ринок. На український офіс, який вимагав від материнської компанії вийти з РФ, чинився тиск.

Здавалося б, репутація для цієї мережі коштує значно менше, ніж потенційний прибуток від присутності на російському ринку. Вибір, як кажуть, був зроблений. Але російські військові "віддячили" французам тим, що ракетним ударом зруйнували ТРЦ, де знаходився український магазин Leroy Merlin.

Ще більш дика ситуація сталася із власниками бізнесу оголошень в інтернеті. В Україні є популярний сайт OLX, а у Росії працює майданчик під назвою Avito. Обидві ці послуги належать компанії Prosus (холдинг Naspers).

Мало того, що власники цього бізнесу відмовилися залишати російський ринок, так ще й почали публікувати оголошення про найм контрактників у російську армію.

Тобто господарі компанії виявилися не проти, щоб за допомогою їхнього бізнесу в Росії продовжували гинути люди в Україні, а серед них можуть виявитися і їхні українські співробітники.

"Звичайно, ми засуджуємо війну. Деякі з наших колег вступили до лав ЗСУ та підрозділів ТрО, а більша частина команди була змушена покинути свої домівки та рідні міста, щоб продовжити роботу. Український офіс з першого дня війни постійно звертається до головного офісу та чітко наполягає не продовжувати бізнес у Росії. Сподіваємося, що зможемо вплинути на позицію материнської компанії", – повідомили в компанії OLX Україна.

Через деякий час, мабуть, розуміючи, в якій складній ситуації опинилися, вирішили на це відреагувати і в компанії Prosus. Там заявили, що модеруватимуть оголошення та видалятимуть усі, пов'язані з військовою тематикою.

"Наш сайт оголошень Avito в Росії щодня розміщує близько 90 мільйонів активних оголошень і модерує близько п'яти мільйонів нових оголошень. Нам стало відомо про невелику кількість оголошень про вакансії у військовій сфері, які були розміщені на Avito, і тепер цю проблему усунуто", – заявили у Prosus.

Щоб компанії, які залишилися в Росії, зазнавали не лише репутаційних, а й фінансових втрат, в Україні готуються запровадити податок на діяльність компаній, які, попри військову агресію, продовжують працювати в РФ.

Першими з такою ідеєю виступили поляки. Один із чиновників уряду цієї країни заявив, що вони пропонуватимуть парламенту підвищити податки для компаній, які не пішли з російського ринку.

Нашим депутатам також сподобалася ця ідея і найближчим часом аналогічний законопроєкт може бути внесений до Ради.

"Вже готуємо закон про додатковий податок в Україні для компаній, які продовжують працювати з Росією. Польська ідея про "бізнес-репарації" має запрацювати і в нас! Якщо є гроші та бажання спонсорувати військову сферу агресора, то мають знайтися і гроші відновлювати все зруйноване ним в іншій країні", – заявив депутат Ярослав Железняк.

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Старший лейтенант Дозірчий Дмитро. Здійснив подвиг вже в перший день війни, 24 лютого, поблизу міста Олешки Херсонської області. Ризикуючи життям, повів побратимів у відчайдушну атаку і прорвав оборону противника на мосту, забезпечивши вихід колон 59-ї ОМБР з оточення. За особисту мужність удостоєн звання Герой України.
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