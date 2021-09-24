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СЬОГОДНІ Новини України

Українці часто стикаються з корупцією і не вірять в деолігархізацію – соцопитування

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
24 вересня, 12:50
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Найбільше українці очікують рішучої боротьби з корупцією, припинення війни на Донбасі та контролю над цінами
40% опитаних респондентів вважають, що прийняття закону про статус олігархів не зменшить їх вплив на владу. Колаж: "Сьогодні"
40% опитаних респондентів вважають, що прийняття закону про статус олігархів не зменшить їх вплив на владу. Колаж: "Сьогодні"

Найголовнішими завданнями влади, на думку українців, є боротьба з корупцією, припинення війни на Донбасі та встановлення контролю над цінами.

Про це кажуть результати соцопитування, проведеного Gradus Research.

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Опитування було проведено самозаповненням анкети в мобільному додатку gradus.app. Період проведення опитування: 20 вересня 2021, розмір вибірки: 1000 респондентів.

ТОП-5 пріоритетних питань для влади

Головні завдання влади, на думку респондентів, яким запропонували вибрати до трьох варіантів, розподіляються таким чином:

  1. 46,5% опитаних назвали головним пріоритетом боротьбу з корупцією;
  2. 40,1% – припинення військових дій на Донбасі;
  3. 36,8% – контроль над цінами на газ;
  4. 33,8% – контроль над цінами на продукти;
  5. 22,4% – створення нових робочих місць.

За даними опитування компанії Gradus

Побутова корупція

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Соцопитування з'ясувало як часто українці стикаються з ситуаціями побутової корупції (подарунки вчителям, лікарям, подяку за послуги чиновникам і т.д). На думку респондентів:

  1. 60% опитаних, постійно стикаються з побутовою корупцією;
  2. 27% – часто;
  3. 8% – важко відповісти;
  4. 4% – рідко;
  5. 1% – ніколи.

Ефективність деолігархізації

Згідно з опитуванням, питання деолігархізації тільки на сьомому місці, а все тому, що в разі прийняття закону про статус олігархів вплив олігархів на владу і політику не буде обмежено:

  1. 40% опитаних респондентів вважають, що прийняття закону про статус олігарха не допоможе;
  2. 33% – важко відповісти;
  3. 27% – згодні з тим, що прийняття цього закону допоможе в боротьбі проти впливу олігархів на владу.

Що з законом про олігархів

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №5599 про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значний економічний або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

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Згідно з початковою редакцією, олігархом визначається людина, яка:

  • бере участь у політичному житті;
  • має значний вплив на засоби масової інформації;
  • є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, на день набуття чинності цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку і протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;
  • вартість його активів (і осіб, бенефіціаром яких він є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (на сьогодні це 2 млрд 379 млн грн).

Допомагайте країні відстежувати стан суспільства в період посткарантину – встановлюйте мобільний додаток Gradus.

додаток для власників iPhone.

додаток для користувачів Android.

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