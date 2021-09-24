Украинцы часто сталкиваются с коррупцией и не верят в деолигархизацию – соцопрос

Больше всего украинцы ожидают решительной борьбы с коррупцией, прекращения войны на Донбассе и контроля над ценами

40% опрошенных респондентов считают, что принятие закона о статусе олигарха не уменьшит их влияние на власть. Коллаж: "Сегодня"

Самыми главными задачами власти, по мнению украинцев, являются борьба с коррупцией, прекращение войны на Донбассе и установление контроля над ценами.

Об этом говорят результаты соцопроса, проведенного Gradus Research.

Реклама

Опрос был проведен самозаполнением анкеты в мобильном приложении gradus.app. Период проведения опроса: 20 сентября 2021, размер выборки: 1000 респондентов.

ТОП-5 приоритетных вопросов для власти

Главные задачи власти, по мнению респондентов, которым предложили выбрать до трех вариантов, распределяются таким образом:

46,5% опрошенных назвали главным приоритетом борьбу с коррупцией; 40,1% – прекращение военных действий на Донбассе; 36,8% – контроль над ценами на газ; 33,8% – контроль над ценами на продукты; 22,4% – создание новых рабочих мест.

По данным опроса компании Gradus

Бытовая коррупция

Реклама

Соцопрос выяснил как часто украинцы сталкиваются с ситуациями бытовой коррупции (подарки учителям, врачам, благодарность за услуги чиновникам и т.д). По мнению респондентов:

60% опрошенных, постоянно сталкиваются с бытовой коррупцией; 27% – часто; 8% – тяжело ответить; 4% – редко; 1% – никогда.

Эффективность деолигархизации

Согласно опросу, вопрос деолигархизации только на седьмом месте, а все потому, что в случае принятия закона о статусе олигархов влияние олигархов на власть и политику не будет ограничено:

40% опрошенных респондентов считают, что принятие закона о статусе олигарха не поможет; 33% – тяжело ответить; 27% – согласны с тем, что принятие этого закона поможет в борьбе против влияния олигархов на власть.

Что с законом об олигархах

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

Реклама

Согласно первоначальной редакции, олигархом определяется человек, который:

участвует в политической жизни;

имеет значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования;

стоимость его активов (и лиц, бенефициаром которых он является) превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (на сегодняшний день это 2 млрд 379 млн грн);

если человек отвечает хотя бы двум указанным критериям – он попадает в реестр олигархов.

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – устанавливайте мобильное приложение Gradus.

Приложение для владельцев iPhone.

Приложение для пользователей Android.