Украинцы часто сталкиваются с коррупцией и не верят в деолигархизацию – соцопрос

Самыми главными задачами власти, по мнению украинцев, являются борьба с коррупцией, прекращение войны на Донбассе и установление контроля над ценами.
Об этом говорят результаты соцопроса, проведенного Gradus Research.
Опрос был проведен самозаполнением анкеты в мобильном приложении gradus.app. Период проведения опроса: 20 сентября 2021, размер выборки: 1000 респондентов.
ТОП-5 приоритетных вопросов для власти
Главные задачи власти, по мнению респондентов, которым предложили выбрать до трех вариантов, распределяются таким образом:
- 46,5% опрошенных назвали главным приоритетом борьбу с коррупцией;
- 40,1% – прекращение военных действий на Донбассе;
- 36,8% – контроль над ценами на газ;
- 33,8% – контроль над ценами на продукты;
- 22,4% – создание новых рабочих мест.
По данным опроса компании Gradus
Бытовая коррупция
Соцопрос выяснил как часто украинцы сталкиваются с ситуациями бытовой коррупции (подарки учителям, врачам, благодарность за услуги чиновникам и т.д). По мнению респондентов:
- 60% опрошенных, постоянно сталкиваются с бытовой коррупцией;
- 27% – часто;
- 8% – тяжело ответить;
- 4% – редко;
- 1% – никогда.
Эффективность деолигархизации
Согласно опросу, вопрос деолигархизации только на седьмом месте, а все потому, что в случае принятия закона о статусе олигархов влияние олигархов на власть и политику не будет ограничено:
- 40% опрошенных респондентов считают, что принятие закона о статусе олигарха не поможет;
- 33% – тяжело ответить;
- 27% – согласны с тем, что принятие этого закона поможет в борьбе против влияния олигархов на власть.
Что с законом об олигархах
Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).
Согласно первоначальной редакции, олигархом определяется человек, который:
- участвует в политической жизни;
- имеет значительное влияние на средства массовой информации;
- является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования;
- стоимость его активов (и лиц, бенефициаром которых он является) превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (на сегодняшний день это 2 млрд 379 млн грн);
- если человек отвечает хотя бы двум указанным критериям – он попадает в реестр олигархов.
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