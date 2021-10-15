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У Дії з'являться сервіси для ветеранів – Мінціфри

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
15 жовтня, 20:45
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Над запуском нових сервісів, запланованих на 2022 рік, працюють Мінціфри і Мінветеранів
Ветеранам буде доступний розділ з інформацією про їх статуси і пільги
Ветеранам буде доступний розділ з інформацією про їх статуси і пільги / Фото: Колаж: Сьогодні

На порталі Дія з'являться сервіси для ветеранів. Запуск нових сервісів запланований на 2022 рік.

Про це заявив глава Мінціфри Михайло Федоров в Facebook.

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Як нагадав міністр, в Україні понад 400 тисяч учасників АТО/ООС, а разом з воїнами Другої світової війни, членами сімей загиблих, учасниками бойових дій на територіях інших держав – приблизно 1,2 мільйона.

"Працюємо з іншими міністерствами, щоб інтегрувати всі існуючі державні реєстри, а їх близько 16", – додав Федоров.

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Над цим працюють Мінціфри і Мінветеранов. Ветеранам, стосовно яких є дані в реєстрах, буде доступний розділ з інформацією про їх статусах і пільги.

Ініціатива закладе для подальшої реалізації нових сервісів і надасть можливість ветеранам усіх категорій користуватися перевагами цифрових послуг в Дії, підсумував міністр.

Що таке "Дія"

Додаток "Дія" це

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  • портал, який надає онлайн-сервіс ряду державних послуг;
  • мобільний додаток з електронними документами і даними про людину з реєстрів;
  • портал з онлайн-курсів: базовий по цифровій грамотності, для вчителів і для батьків; "Онлайн-безпека дітей";
  • Портал для допомоги малому та середньому бізнесу;
  • Центри надання адміністративних послуг;

  • Спеціальний правовий режим для IT-індустрії.

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