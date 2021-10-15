У Дії з'являться сервіси для ветеранів – Мінціфри

На порталі Дія з'являться сервіси для ветеранів. Запуск нових сервісів запланований на 2022 рік.
Про це заявив глава Мінціфри Михайло Федоров в Facebook.
Як нагадав міністр, в Україні понад 400 тисяч учасників АТО/ООС, а разом з воїнами Другої світової війни, членами сімей загиблих, учасниками бойових дій на територіях інших держав – приблизно 1,2 мільйона.
Далі по темі
"Працюємо з іншими міністерствами, щоб інтегрувати всі існуючі державні реєстри, а їх близько 16", – додав Федоров.
Над цим працюють Мінціфри і Мінветеранов. Ветеранам, стосовно яких є дані в реєстрах, буде доступний розділ з інформацією про їх статусах і пільги.
Ініціатива закладе для подальшої реалізації нових сервісів і надасть можливість ветеранам усіх категорій користуватися перевагами цифрових послуг в Дії, підсумував міністр.
Що таке "Дія"
- портал, який надає онлайн-сервіс ряду державних послуг;
- мобільний додаток з електронними документами і даними про людину з реєстрів;
- портал з онлайн-курсів: базовий по цифровій грамотності, для вчителів і для батьків; "Онлайн-безпека дітей";
- Портал для допомоги малому та середньому бізнесу;
- Центри надання адміністративних послуг;
Спеціальний правовий режим для IT-індустрії.
Читайте також:
- додатком "Дія" користуються шість мільйонів українців, сервісом еМалятко – 86% батьків, а 60% бізнесу в Україні відкривається онлайн. Крім того, майже 400 тисяч українців згенерували свою захищену підпис в "Дія.Підпіс" за чотири місяці, заявив віце-прем'єр-міністр – міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.
- національний поштовий оператор "Укрпошта" перейшов на прийом електронних паспортів в "Дії". Раніше компанія брала електронні документи тільки для видачі відправлень і грошових переказів.