У Фонді Ахметова розповіли про проєкт щодо боротьби з COVID-19 в Україні

Спільна робота влади, бізнесу та благодійних організацій, завдяки якій країна вистояла під час пандемії – це унікальний досвід, який допоміг медикам витримати удар коронавірусу. Про це говорили під час першого форуму "Україна 30". Експертом у питанні благодійної допомоги виступив Фонд Ріната Ахметова та розповів про свій проєкт "Боротьба з COVID-19 в Україні".

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Як це відбувалося – у новинах "Сьогодні" розповідає Вікторія Чистюхіна.

15 НСК "Олімпійський" – еквівалент кількості людей, які перехворіли на COVID-19 в Україні. На сьогодні основні питання на місцях, пов'язані із коронавірусом, вирішені. 65 тисяч ліжок підведені до кисню.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповідає:

"Ми змогли зробити, щоб по країні показник був близько 85% покриття киснем ліжок для боротьби з ковідом. І це питання фактично знялося".

Під час форуму "Україна 30", що був присвячений проблематиці пандемії у країні, представники різних відомств зазначали: не впоралися б без співпраці влади, бізнесу та благодійних організацій.

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Голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький каже:

"Благодійна допомога і лікарням на місцях, і на центральному рівні. Бізнес не зупинявся, і ще й сьогодні продовжують надходити і кисневі концентратори, і апарати ШВЛ, і навіть ліжка".

Фонд Ріната Ахметова першим почав допомагати країні в боротьбі з коронавірусом.

Кирило Тимошенко нагадує, що Фонд багато допомагав із закупками техніки навесні та літом 2020, коли все починалося, і держава не могла швидко закуповувати необхідне обладнання.

Серед експертів форуму – представник Фонду Ріната Ахметова. Благодійна організація зробила великий внесок у національну медицину і має унікальний досвід у співпраці влади та бізнесу під час пандемії.

Член наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко розповідає:

"Тристороння взаємодія: бізнес, некомерційні організації та влада на всіх рівнях тільки разом можуть забезпечити необхідний результат. Фонд Ріната Ахметова першим включився в боротьбу з ковідом в Україні. Допомога медикам стала основним нашим фокусом".

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Більше тисячі одиниць техніки, понад 200 ШВЛ і понад 300 тисяч експрес-текстів – допомога медикам від Фонду стала вагомою підтримкою, яка є підґрунттям у боротьбі з новими викликами.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, Фонд Ріната Ахметова передав медичним закладам Хмельницької області сучасні апарати ШВЛ.

Раніше ми повідомляли, що на Херсонщині не вистачало ШВЛ-апаратів, однак Фонд Ріната Ахметова вирішив проблему.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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