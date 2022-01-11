У Харкові стався масштабний збій у роботі метро: список закритих станцій

Вранці між двома станціями в тунелі прорвало трубу

Рух на чотирьох станціях заблоковано. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці 11 січня у Харкові сталася аварія у метро, яка заблокувала рух поїздів Закрито чотири станції.

Про це повідомляє прес-служба Харківського метрополітену.

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Там зазначили, що рух поїздів Холодногірсько-заводською лінією тимчасово виконується від станції "Індустріальна" до станції "Проспект Гагаріна".

У прес-службі метро уточнили, що збій стався з технічних причин.

Які станції закриті:

Холодна гора,

Південний вокзал,

Центральний ринок,

Майдан Конситуції.

Прорвало трубу

За даними місцевого Telegram-каналу "Труха Харків", між станціями Центральний ринок та Майдан Конституції у тунелі прорвало трубу.

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"Кому потрібно дістатися на вокзал або з холодної гори – готуйте кеш на таксі", – пише Telegram-канал.

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