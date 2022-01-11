В Харькове произошел масштабный сбой в работе метро: список закрытых станций

Утром между двумя станциями в туннеле прорвало трубу

Движение на четырех станциях заблокировано. / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 11 января в Харькове произошла авария в метро, которая заблокировала движение поездов. Закрыты четыре станции.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского метрополитена.

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Там отметили, что движение поездов по Холодногорско-заводской линии временно выполняется от станции "Индустриальная" до станции "Проспект Гагарина".

В пресс-службе метро уточнили, что сбой произошел по техническим причинам.

Какие станции закрыты:

Холодная гора,

Южный вокзал,

Центральный рынок,

Майдан Конситуции.

Прорвало трубу

По данным местного Telegram-канала "Труха Харьков", между станциями Центральный рынок и Майдан Конституции в туннеле прорвало трубу.

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"Кому нужно добраться на вокзал или с холодной горы – готовьте кэш на такси", – пишет Telegram-канал.

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