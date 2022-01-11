В Харькове произошел масштабный сбой в работе метро: список закрытых станций

Утром 11 января в Харькове произошла авария в метро, которая заблокировала движение поездов. Закрыты четыре станции.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского метрополитена.
Там отметили, что движение поездов по Холодногорско-заводской линии временно выполняется от станции "Индустриальная" до станции "Проспект Гагарина".
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В пресс-службе метро уточнили, что сбой произошел по техническим причинам.
Какие станции закрыты:
- Холодная гора,
- Южный вокзал,
- Центральный рынок,
- Майдан Конситуции.
Прорвало трубу
По данным местного Telegram-канала "Труха Харьков", между станциями Центральный рынок и Майдан Конституции в туннеле прорвало трубу.
"Кому нужно добраться на вокзал или с холодной горы – готовьте кэш на такси", – пишет Telegram-канал.
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