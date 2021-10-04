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У Києві чоловік жорстоко вбив співмешканку та намагався приховати злочин

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
4 жовтня, 13:12
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Між ними стався конфлікт під час застілля. Зловмиснику загрожує до 15 років в'язниці.
У Києві чоловік убив палицею свою співмешканку. Фото: колаж "Сегодня"
У Києві чоловік убив палицею свою співмешканку. Фото: колаж "Сегодня"

У Голосіївському районі Києва чоловік забив до смерті палицею свою співмешканку. Між ними стався конфлікт під час розпивання алкогольних напоїв.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Києві.

Що сталося

У поліцію надійшло повідомлення, що в недобудованому будинку в Моторному провулку знайшли труп жінки. Як з'ясувалося, під час розпивання алкоголю між чоловіком і його співмешканкою трапився конфлікт. У підсумку він схопив палицю і завдав множинні удари по голові жертви. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Чоловік намагався приховати злочин

Сам зловмисник спочатку розповів поліції, що його співмешканка була вже мертва, коли він прийшов додому. Слідчі зібрали всі докази, які вказують на винність чоловіка.

На місці вбивства працювала поліція. Фото: ГУНП у Києві
На місці вбивства працювала поліція. Фото: ГУНП у Києві

Що загрожує вбивці

Відомо, що чоловік 1989 року народження раніше був судимий за майнові злочини. За те вбивство, що сталося, йому загрожує до 15 років в'язниці.

Чоловікові загрожує 15 років в'язниці за вбивство. Фото: ГУНП у Києві
Чоловікові загрожує 15 років в'язниці за вбивство. Фото: ГУНП у Києві

Чоловік убив палицею жінку. Фото: ГУНП у Києві
Чоловік убив палицею жінку. Фото: ГУНП у Києві

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