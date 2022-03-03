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У Києві ніч пройшла спокійно, інфраструктура працює у штатному режимі – КМДА

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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3 березня, 09:45
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Нічні вибухи – робота сил ППО по ракетах противника
Фото: колаж: "Сьогодні"
Фото: колаж: "Сьогодні"

У Києві спокійно. Інфраструктура працює у штатному режимі: тепло, вода, електрика, зв'язок є у всіх районах.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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"Вночі працювали сили ППО. І вибухи, які були чутні, – це були спрацьовування по ракетах противника", – розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Учора уламки ракети пошкодили теплотрасу у районі залізничного вокзалу. Загрози теплопостачанню немає. Вранці аварійні бригади усувають ушкодження.

Ситуація в Україні 3 березня

  • Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні було чутно вибухи. Тим часом Трибунал у Гаазі вже розпочав розслідування військових злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів майже 40 країн передали до Міжнародного кримінального суду.
  • В Харкові від обстрілу російських загарбників постраждав собор, який вистояв під час Другої світової війни.
  • Окупанти безсилі проти життя та України. Під Одесою у бомбосховищі пара зіграла весілля попри обстріли російських нацистів.
  • Митрополит Сімферопольський та Кримський Климент звернувся до матерів Росії. Він засудив війну, розпочату Російською Федерацією проти України.
  • Російські окупанти завдали удару Ізюму (Харківська область). Внаслідок ворожого обстрілу загинули 8 людей. Про це повідомляє політик Олексій Гончаренко.
  • Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ще 15 військовим. Деяким із них посмертно.

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