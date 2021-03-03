У Києві обікрали авто в.о. керівника антикорупційної прокуратури – ЗМІ

У Києві невідомі обікрали автомобіль виконуючого обов'язки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максима Грищука.

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Про це з посиланням на інформоване джерело в правоохоронних органах повідомляє УП.

За даними джерела видання, 2 березня Грищук сам звернувся на лінію 102 і повідомив про інцидент. За його словами, зловмисники розбили скло дверей Land Rover Discovery, припаркованого на вулиці Олени Теліги в Шевченківському районі, і вкрали відеореєстратор.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 статті 185 Кримінального кодексу ("Крадіжка, поєднана з проникненням в житло, інше приміщення чи сховище або така, що завдала значної шкоди потерпілому", що карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років).

Нагадаємо, в серпні-2020 глава САП Назар Холодницький подав у відставку за власним бажанням і генпрокурор Ірина Венедіктова прийняла його заяву. Після чого тимчасово виконуючим обов'язки керівника було призначено першого заступника голови САП Максима Грищука.

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А президент Володимир Зеленський заявив, що обрання глави САП триватиме кілька місяців, оскільки має бути великий конкурс, в якому візьмуть участь сотні претендентів.

Також повідомлялося, що саме Грищук нібито дав дозвіл на виїзд з України скандальному керівнику "Укрбуду" Максиму Микитасю:

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