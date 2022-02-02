У Кропивницькому прогримів потужний вибух у багатоповерхівці – є загиблий та поранені (фото, відео)

У Кропивницькому стався вибух газу в квартирі дев'ятиповерхівки. Троє людей травмовано, з них двоє дітей. Один загиблий.
Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".
Далі по темі
Подробиці
Як зазначили в ДСНС, 2 лютого о 15:59 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на другому поверсі 9-поверхового житлового будинку по вулиці Попова. О 16:44 пожежу локалізували на площі 60 квадратних метрів, а о 17:03 – ліквідували.
"Внаслідок події загинула 1 особа та 3 особи постраждало, з них 2 дитини. Руйнувань несучих конструкцій немає", – повідомили рятувальники.
Місце події. Фото: ДСНС
Основні причини вибуху газу в Україні:
- самовільне встановлення газових приладів з порушенням норм та правил;
- самовільне втручання в систему повітрообміну, зокрема встановлення герметичних пластикових вікон та дверей без додаткової вентиляції;
- встановлення газових водонагрівачів у приміщеннях, які не відповідають вимогам монтажу та експлуатації, зокрема у ванних кімнатах;
- застосування вентиляційних гофрованих патрубків завтовшки 1 мм у місцях приєднання газового обладнання до димоходу.
Читайте також
- На Харківщині у будинку вибухнув газовий балон.
- У житловому будинку під Львовом прогримів потужний вибух.