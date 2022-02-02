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У Кропивницькому прогримів потужний вибух у багатоповерхівці – є загиблий та поранені (фото, відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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2 лютого, 17:21
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Серед потерпілих двоє дітей вони отримали травми
Загинула щонайменше одна людина.
Загинула щонайменше одна людина. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кропивницькому стався вибух газу в квартирі дев'ятиповерхівки. Троє людей травмовано, з них двоє дітей. Один загиблий.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Подробиці

Як зазначили в ДСНС, 2 лютого о 15:59 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на другому поверсі 9-поверхового житлового будинку по вулиці Попова. О 16:44 пожежу локалізували на площі 60 квадратних метрів, а о 17:03 – ліквідували.

"Внаслідок події загинула 1 особа та 3 особи постраждало, з них 2 дитини. Руйнувань несучих конструкцій немає", – повідомили рятувальники.

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Місце події. Фото: ДСНС

Основні причини вибуху газу в Україні:

  • самовільне встановлення газових приладів з порушенням норм та правил;
  • самовільне втручання в систему повітрообміну, зокрема встановлення герметичних пластикових вікон та дверей без додаткової вентиляції;
  • встановлення газових водонагрівачів у приміщеннях, які не відповідають вимогам монтажу та експлуатації, зокрема у ванних кімнатах;
  • застосування вентиляційних гофрованих патрубків завтовшки 1 мм у місцях приєднання газового обладнання до димоходу.

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