У Мінекономіки розповіли, у скільки обійдеться відновлення інфраструктури після вторгнення окупантів

Сума зростає з кожним днем

На відновлення інфраструктури уже потрібні мільярди доларів/Фото: колаж: "Сьогодні"

На відновлення в Україні зруйнованої інфраструктури потрібно 119 млрд доларів. Ця сума зростає з кожним днем.

Про це заявив перший заступник міністра економіки Денис Кудін в ефірі інформаційного телемарафону.

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Деталі

За його словами, є два підходи до підрахунку втрат через війну. Перший полягає в тому, щоб оцінити відновлення зруйнованої інфраструктури.

"Йдеться про транспортну інфраструктуру, соціальну інфраструктуру. Ми бачимо, як ворог намагається знищити навіть дитячі садки, школи, лікарні. І після війни нам доведеться все це відновлювати. Тому сума відновлення це і є перший обсяг втрат... Якщо говорити про конкретні цифри, то Міністерство економіки підраховує в режимі онлайн. На сьогодні сума відновлення інфраструктури, яка вже зруйнована, становить понад 119 млрд доларів, і з кожним днем війни, на жаль, ця сума збільшується", — сказав Кудін.

Другий обсяг втрат — це втрати внутрішнього валового продукту через те, що значна частина підприємств сьогодні призупинила свою діяльність.

"Що стосується ВВП, то ми зможемо підбити підсумки, тільки коли закінчиться перший повний місяць, коли економіка перейшла на військовий режим, тобто, у квітні ми зможемо підбивати підсумки березня", — зазначив заступник міністра економіки.

Війна продовжується

Сидячи у своєму бункері міжнародний злочинець Володимир Путін продовжує штампувати шалені плани із захоплення хоч чогось в Україні. Тепер у бункері народилася ідея, переодягнути у форму армії Росії білоруських солдатів та відправити їх на вірну загибель в Україну.

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Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов.

"Сьогодні на території Білорусі розробляється спецоперація Російської Федерації. Вони сьогодні мають велике бажання, одягнути у форму РФ солдатів білоруських військових частин. Багато хто з них відмовляється воювати проти нашої країни. Проте зараз ФСБ Російської Федерації та її служби, які є на території Білорусі, сьогодні умовляють білорусів переодягнутися в російську форму і за російськими, скажімо так, лекалами, заходити на нашу територію, однак ми для цього розвитку події готові і я попереджаю, якщо ми тут знаходимо білорусів, вони матимуть таку ж відсіч, як на сьогодні мають росіяни, разом із чеченами", — зазначив Данилов.

За словами секретаря РНБО, він розділяє росіян та чеченців, бо це два абсолютно різні народи.

"На сьогодні чеченці виконують таку функцію, яку свого часу виконували нкведисти. Коли, якщо хтось відступав, вони стріляли їм у спину. Той випадок, який учора стався на території київської області, коли чечени застрелили 11 росіян, це взагалі ситуація, яка виходить за межі здорового глузду", – сказав Данилов.

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