У Миргороді сьогодні буде чути вибухи: у чому причина

Сьогодні у Миргороді Полтавської області мешканці міста чутимуть звуки вибухів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Полтавської ОВ Дмитро Лунін.
За його словами, поблизу міста відбудуться навчальні стрільби.
"Сьогодні, 9 червня, з 10:00 продовжуються навчальні стрільби у Миргородській громаді", – йдеться у повідомленні.
Він зазначив, що вибухи буде чути у різних районах міста, місцевих жителів закликали зберігати спокій.
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