Тиждень в Україні почнеться з дощів і холоду

Опадів не варто очікувати лише жителям південних областей

В Україні прогнозують холодну і дощову погоду/Фото: Колаж: Сьогодні

У понеділок, 20 вересня, в Україні очікується похолодання і дощова погода. Тільки в південних областях опадів не прогнозують.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

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За прогнозом синоптиків, температура повітря вночі коливатиметься в межах +4-9°C, вдень +8-13°C, в південних і східних областях вночі +6-11°C, вдень +15-20°C. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. На заході та півночі очікується дощова погода, на сході – подекуди грози. Жителів півдня порадує тепла, осіння погода без опадів.

Погода у Києві

Вранці та вдень 20 вересня в столиці України очікується невеликий дощ. Температура повітря вночі +7-9°C, вдень +11-13°C. За інформацією Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 20 вересня найвища температура вдень становила +30,4°C у 2015 року, а найнижча вночі на позначці 0°C 1921 року.

Яка погода чекає українців у вівторок

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21 вересня вночі в північних областях і південній частині, вдень в східних і північно-східних областях місцями прогнозують невеликі дощі. На решті території опадів не передбачається. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Вночі температура повітря становитиме +1-6°C. У західних областях на ґрунті заморозки 0-3°C, вдень +5-10° C, на Закарпатті та місцями в центральних областях до +14°C. У східних областях та південній частині вночі +5-11°C, вдень +13-18°C.

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