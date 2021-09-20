Неделя в Украине начнется с дождей и холода

Осадков не стоит ожидать лишь жителям южных областей

В Украине прогнозируют холодную и дождливую погоду/Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник, 20 сентября, в Украине ожидается похолодание и дождливая погода. Только в южных областях осадков не прогнозируют.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

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По прогнозу синоптиков, температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4-9°C, днем +8-13°C, в южных и восточных областях ночью +6-11°C, днем +15-20°C. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. На западе и севере ожидается дождливая погода, на востоке – местами грозы. Жителей юга порадует теплая, осенняя погода без осадков.

Погода в Киеве

Утром и днем 20 сентября в столице Украины ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью +7-9°C, днем +11-13°C. По информации Центральной геофизической обсерватории, в Киеве, 20 сентября, самая высокая температура днем составляла +30,4°C в 2015 году, а самая низкая ночью на отметке 0°C в 1921 году.

Какая погода ждет украинцев во вторник

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21 сентября ночью в северных областях и южной части, днем в восточных и северо-восточных областях местами прогнозируют небольшие дожди. На остальной территории осадков не предвидится. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит +1-6°C. В западных областях на почве заморозки 0-3°C, днем +5-10°C, на Закарпатье и местами в центральных областях до +14°C. В восточных областях и южной части ночью +5-11°C, днем +13-18°C.

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