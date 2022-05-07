Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

У Миколаєві незабаром з'явиться вода

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 травня, 18:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Влада вже наповнює резервуари
/ Фото: Колаж: Сьогодні

9 травня у Миколаєві, який сидить без водопостачання, з'явиться технічна вода – про це повідомив міський голова Олександр Сенкевич у своєму Telegram-каналі. За його словами, резервуари вже наповнюються, вода проходить очищення. Але пити її та готувати на ній поки що не можна.

"Вчора почали наповнювати наші резервуари в різних районах міста водою з річки Південний Буг. Попередньо її серйозно очищаємо. Також до міської системи вже підключили частину свердовин", — написав він.

За словами мера, завтра ввечері вода почне з'являтися у найнижчих точках Інгульського району. А вже 9 травня почнуть заповнювати водою магістралі по всьому місту.

Реклама

Сенкевич наголосив, що технічну воду не можна пити або використовуватиме для приготування їжі.

Ситуація у Миколаєві

Російські окупанти обстрілюють Миколаїв ракетами. Внаслідок обстрілів пошкоджено газові комунікації, електропідстанція, об'єкти промисловості, приватні будинки.

Вже майже місяць місто перебуває на межі гуманітарної катастрофи. В місті пошкоджено водопровід. Тому мешканці змушені шукати різні виходи, щоб видобути води, особливо питної. Підвезення технічної води відбувається для мешканців постійно, а ось питна – це величезна проблема. Деякі жителі навіть виставляють під час дощу відра, щоби запастися водою.

Реклама

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Діпломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 7 травня
1
Особовий склад 25 100
Особовий склад
2
Літаки 199
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1122
Танки
5
ББМ 2713
ББМ
6
Артилерія 509
Артилерія
7
Засоби ППО 84
Засоби ППО
8
РСЗВ 172
РСЗВ
9
БПЛА 341
БПЛА
10
Кораблі/катери 11
Кораблі/катери
11
Транспорт 1934
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Генерал-лейтенант Сергій Наєв - командувач Об’єднаних сил ЗСУ. За особисту мужність, професійну організацію оборони і ефективне командування діями особового складу та частинами, що ведуть бойові дії у найважливіших напрямках, удостоєний звання Герой України.
Історія героя
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

35973.66

Bitcoin Cash (BCH)

276.75

Binance Coin (BNB)

376.02

Ethereum (ETH)

2691.3

Litecoin (LTC)

96.34

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
31,37
-
-
-
33,59
-
-
44,74
33,29
-
37,68
42,63
31,97
-
-
-
32,47
-
37,68
42,63
31,46
-
37,68
42,63
31,98
-
37,68
42,63
31,37
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,86 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.86

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти