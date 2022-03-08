На Миколаївщині чоловік голіруч прогнав озброєних окупантів (відео)

На Миколаївщині мешканець Вознесенська вигнав російських окупантів зі свого двору голіруч.
Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі BRATCHUK.
На кадрах видно, як у двір заходять військові РФ, назустріч їм іде чоловік та жінка, вочевидь, господарі будинку. Вони вступають у словесну суперечку з окупантами і внаслідок чого останні йдуть з території будинку.
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