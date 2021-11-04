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СЬОГОДНІ Новини України

В Одесі насмерть збили підлітка на пішоходному переході. Оголошений план "Перехват"

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
4 листопада, 20:58
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Винуватець аварії втік з місця події на своєму автомобілі, поліція вже знайшла машину
В Одесі сталася смертельна ДТП.
В Одесі сталася смертельна ДТП. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі сталася смертельна ДТП на пішохідному переході. Невідомий збив двох людей та втік. 15-річна дівчина загинула на місці.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

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Подробиці

Слідчі встановили, що водій легкового автомобіля Opel наїхав на людей на пішохідному переході. З місця дорожньо-транспортної пригоди кермувальник втік.

В результаті наїзду загинула 15-річна дівчина та травмовано 21-річного хлопця. Його доправили до лікарні з переломом ноги.

План "Перехват"

Щоб затримати зловмисника, в місті ввели спеціальну поліцейську операцію. Згодом автомобіль знайшли на вулиці Луніна. Але винуватець ДТП втік – його все ще шукають.

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Автомобіль зловмисник залишив. Фото: поліція

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції по розслідуванню ДТП, яка встановлює повні обставини аварії. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

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