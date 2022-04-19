На Одещині зменшать комендантську годину

У комендантський час не можна перебувати на вулиці без спеціальної перепустки

Комендантська година зменшать із завтрашнього дня / Колаж "Сьогодні"

Комендантську годину зменшили у Одесіта області із завтрашнього дня, 20 квітня. Тепер вона запроваджується о 22:00 до 05:00.

Про це повідомляє Одеська ОДА.

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"Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка запроваджено з 20 квітня 2022 року на території Одеси та Одеської області комендантську годину з 22:00 до 05:00", – йдеться у повідомленні.

У комендантський час забороняється перебувати на вулиці без спеціально виданих перепусток та посвідчень.

ЗСУ збили безпілотник РФ, який намагався "стежити" за Одесою

Українські військові знищили ворожий безпілотник "Орлан-10", який намагався провадити розвідувальну діяльність об'єктів критичної інфраструктури Одеси

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"Вранці, 19 квітня, військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу ЗСУ знищили ворожий БПЛА "Орлан-10", який намагався вчинити спробу провести розвідку об'єктів критичної інфраструктури Одеси. Знищуємо ворога далі", – повідомила прес-служба повітряного командування "Південь".

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