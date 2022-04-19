Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Одесской области уменьшат комендантский час

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 апреля, 18:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В комендантское время нельзя находится на улице без специального пропуска
Комендантский час уменьшат с завтрашнего дня / Коллаж "Сегодня"
Комендантский час уменьшат с завтрашнего дня / Коллаж "Сегодня"

Комендантский час уменьшили в Одессеи области с завтрашнего дня, 20 апреля. Теперь оно вводится в 22:00 до 05:00.

Об этом сообщает Одесская ОГА.

Реклама

"Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко введен с 20 апреля 2022 года на территории Одессы и Одесской области комендантский час с 22:00 до 05:00", - говорится в сообщении.

В комендантское время запрещается находится на улице без специально выданных пропусков и удостоверений.

ВСУ сбили беспилотник РФ, который пытался "следить" за Одессой

Украинские военные уничтожили вражеский беспилотник "Орлан-10", который пытался осуществлять разведывательную деятельность объектов критической инфраструктуры Одессы.

Реклама

"Утром, 19 апреля, военнослужащие зенитного ракетного подразделения ВСУ уничтожили вражеский БПЛА "Орлан-10", который пытался совершить попытку провести разведку объектов критической инфраструктуры Одессы. Уничтожаем врага дальше", – сообщила пресс-служба воздушного командования "Юг".

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Оборона Киева
Подробнее
Переговоры с агрессором
Подробнее
Украина в ЕС
Больше новостей
Блокада Мариуполя
Дальше
Зверства русских оккупантов
Больше новостей
Битва за Николаев
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Битва за Харьков
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости спорта
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 19 апреля
1
Личный состав 20800
Личный состав
2
Самолеты 169
Самолеты
3
Вертолеты 150
Вертолеты
4
Танки 802
Танки
5
ББМ 2063
ББМ
6
Артиллерия 386
Артиллерия
7
Средства ПВО 67
Средства ПВО
8
РСЗО 132
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 158
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1487
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Адам Горбатюк – заслуженный артист Украины из Луцка, музыкант, а ныне – боец ​​Нацгвардии, пулеметчик. Как и в 2015 году, сейчас тоже записался добровольцем. И в окопах он не только воюет с врагом, но и не оставляет любимое дело – поет для побратимов, поднимая боевой дух.
История героя
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
До перевода часов осталось
Не проспать!
Герої не вмирають!

Лично уничтожил две вражеские БМД. Владимир Балюк - десантник, позывной "Балу", главный сержант роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Отражая атаку врага, с помощью “Джавелина” взорвал две боевые машины десанта россиян, после чего наступление оккупантов захлебнулось. Погиб в том же бою. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Надежный тыл
Помочь Героям!
Эвакуация
Гуманитарные коридоры
Список на сегодня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
Владимир Зеленский Президент Украины
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.62

Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
28,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
28,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
28,37
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять