В Одесской области уменьшат комендантский час

В комендантское время нельзя находится на улице без специального пропуска

Комендантский час уменьшат с завтрашнего дня / Коллаж "Сегодня"

Комендантский час уменьшили в Одессеи области с завтрашнего дня, 20 апреля. Теперь оно вводится в 22:00 до 05:00.

Об этом сообщает Одесская ОГА.

Реклама

"Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко введен с 20 апреля 2022 года на территории Одессы и Одесской области комендантский час с 22:00 до 05:00", - говорится в сообщении.

В комендантское время запрещается находится на улице без специально выданных пропусков и удостоверений.

ВСУ сбили беспилотник РФ, который пытался "следить" за Одессой

Украинские военные уничтожили вражеский беспилотник "Орлан-10", который пытался осуществлять разведывательную деятельность объектов критической инфраструктуры Одессы.

Реклама

"Утром, 19 апреля, военнослужащие зенитного ракетного подразделения ВСУ уничтожили вражеский БПЛА "Орлан-10", который пытался совершить попытку провести разведку объектов критической инфраструктуры Одессы. Уничтожаем врага дальше", – сообщила пресс-служба воздушного командования "Юг".

Ранее мы писали: