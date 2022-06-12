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В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух, є поранені

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12 червня, 19:31
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Окупанти звинуватили українців у теракті
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Мелітополі прогримів потужний вибух на вулиці, двоє людей поранено. На місце прибули карети швидкої допомоги. Вибуховий пристрій міг бути у сміттєвій урні. Про подію повідомляє РІА "Мелітополь".

Вибух, який був чутний у різних частинах міста, пролунав близько 17:45 у центрі, між вулицею Героїв України, 38, та пам'ятником танку Т-70.

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Окупаційна влада визнала, що постраждало двоє – чоловік та дівчина. Стверджують, що спрацював вибуховий пристрій, схований в урні. За іншими непідтвердженими даними, вибухнув автомобіль біля будівлі "МВС РФ". Майор Олексій Селіванов, який очолює окупаційне МВС в області, назвав вибух українським терактом.

Повідомляють, що зараз оточено територію Пенсійного фонду до танка та вул. Крупською БТРами та військовими КамАЗами. Окупанти перевіряють машини та обшукують підозрілих, з їхнього погляду, людей. Інші наслідки вибуху поки що невідомі.

Раніше повідомляли, що сьогодні вранці в окупованому російськими військовими Бердянську прогриміли три потужні вибухи. Внаслідок вибуху частина міста залишилася без світла та води.

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Ситуація в Україні

На Херсонщині окупаційна влада організувала святкування Дня Росії. Але місцеві жителі на свято не прийшли. Було лише два-три десятки людей.

Російські війська масовано обстріляли Лисичанськ у Сєвєродонецькому районі Луганської області. Зруйновано будівлі та постраждали мирні люди.

На Бахмутському напрямі ворожа армійська авіація завдала авіаудару неподалік Покровського. Водночас українські воїни відбили наступ у районі населених пунктів Врубівка, Миколаївка та Василівка. Російські окупанти зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції.

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Збройні сили України продовжують ліквідувати російських окупантів та їхню техніку на нашій території. Зокрема, українські захисники знищили вже 32150 солдатів РФ. Крім того, Росія втратила 1430 танків.

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