В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух, є поранені

Окупанти звинуватили українців у теракті

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Мелітополі прогримів потужний вибух на вулиці, двоє людей поранено. На місце прибули карети швидкої допомоги. Вибуховий пристрій міг бути у сміттєвій урні. Про подію повідомляє РІА "Мелітополь".

Вибух, який був чутний у різних частинах міста, пролунав близько 17:45 у центрі, між вулицею Героїв України, 38, та пам'ятником танку Т-70.

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Окупаційна влада визнала, що постраждало двоє – чоловік та дівчина. Стверджують, що спрацював вибуховий пристрій, схований в урні. За іншими непідтвердженими даними, вибухнув автомобіль біля будівлі "МВС РФ". Майор Олексій Селіванов, який очолює окупаційне МВС в області, назвав вибух українським терактом.

Повідомляють, що зараз оточено територію Пенсійного фонду до танка та вул. Крупською БТРами та військовими КамАЗами. Окупанти перевіряють машини та обшукують підозрілих, з їхнього погляду, людей. Інші наслідки вибуху поки що невідомі.

Раніше повідомляли, що сьогодні вранці в окупованому російськими військовими Бердянську прогриміли три потужні вибухи. Внаслідок вибуху частина міста залишилася без світла та води.

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