В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв, есть раненые

Оккупанты обвинили украинцев в теракте

Взрыв было слышно в разных частях города / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мелитополе прогремел мощный взрыв на улице, два человека ранены. На место прибыли кареты скорой помощи. Взрывное устройство могло находиться в мусорной урне. О происшествии сообщает РИА "Мелитополь".

Взрыв, который был слышен в разных частях города, раздался около 17:45 в центре, между улицей Героев Украины, 38, и памятником танку Т-70.

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Оккупационная власть признала, что пострадало двое — мужчина и девушка. Утверждают, что сработало взрывное устройство, оставленное в урне. По другим неподтвержденным данным, взорвался автомобиль у здания "МВД РФ" Майор Алексей Селиванов, возглавляющий оккупационное МВД в области, назвал взрыв украинским терактом.

Сообщается, что сейчас оцеплена территория Пенсионного фонда до танка и ул. Крупской БТРами и военными КамАЗами. Оккупанты проверяют машины и обыскивают подозрительных, с их точки зрения, людей. Другие последствия взрыва пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что сегодня утром в оккупированном российскими военными Бердянске прогремели три мощных взрыва. В результате взрыва часть города осталась без света и воды.

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Ситуация в Украине

В Херсонской области оккупационные власти организовали празднование Дня России, но местные жители на праздник не пришли. Присутствовала лишь пара десятков человек.

Российские войска массированно обстреляли Лисичанск в Северодонецком районе Луганской области. Разрушены здания, и пострадали мирные люди.

На Бахмутском направлении вражеская армейская авиация нанесла авиаудар неподалеку от Покровского. При этом украинские воины отбили наступление в районе населенных пунктов Врубовка, Николаевка и Васильевка. Российские оккупанты понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

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Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 32 150 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1430 танков.