У Парижі та Нью-Йорку п'ють каву, поки українські міста зносять з лиця землі – Подоляк

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк дорікнув Заходу за бездіяльність.

"Судячи з усього, нашим друзям приємно сидіти в затишних кафе Парижа, Берліна, Нью-Йорка чи Будапешта. Неспішно пити чорну каву з круасаном і довго дивитися на фотографії українських міст, які у прямому ефірі зносять з лиця землі. А міста наші, вмираючи, все-таки борються", – написав Подоляк у Twitter.