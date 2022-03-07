У Парижі та Нью-Йорку п'ють каву, поки українські міста зносять з лиця землі – Подоляк

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк дорікнув Заходу за бездіяльність.
"Судячи з усього, нашим друзям приємно сидіти в затишних кафе Парижа, Берліна, Нью-Йорка чи Будапешта. Неспішно пити чорну каву з круасаном і довго дивитися на фотографії українських міст, які у прямому ефірі зносять з лиця землі. А міста наші, вмираючи, все-таки борються", – написав Подоляк у Twitter.
Судячи з усього, нашим друзям приємно сидіти в затишних кафе Парижа, Берліна, Нью-Йорка чи Будапешта. Неспішно пити чорну каву з круасаном і довго дивитися на фотографії українських міст, які у прямому ефірі зносять з лиця землі. А міста наші, вмираючи, все-таки борються. pic.twitter.com/TtiFWgEScD— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022
Ситуація в Україні 7 березня
- Українські захисники вже дванадцятий день боронять Україну від російських окупантів. З початку війни ворог випустив по Україні близько 600 ракет. Проте українські військові не здаються. Ними було звільнено місто Чугуїв Харківської області. Обстріл триває. Окупанти випустили ракети по селу Тузли Одеської області. Окрім того, від повітряного удару постраждала і Житомирська область. Ймовірно, ворог уже сам не справляється, тож вирішив залучити до війни проти України сирійців за скромну плату.
- Росія вербує сирійців, які вміють вести бойові дії у міських умовах, щоб вони воювали проти України. Їм пропонують 200-300 доларів за 6 місяців війни проти нас.
- Ворог завдав повітряного удару по Житомирській області. Внаслідок цього було зруйновано кілька будівель, зокрема школа.
- Ворог із моря завдав ракетного удару по населеному пункту Тузли Одеської області.
- З початку війни Російської Федерації проти України агресор випустив по нашій країні близько 600 ракет. Попри це, система ППО України все ще залишається ефективною.
- Українські захисники звільнили Чугуїв від окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог готується штурмувати Київ.