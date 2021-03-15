У поліції пояснили, чому так довго шукали тіло Маші Борисової

Підозрюваний розраховував, що місцевість вже прочесали кілька разів і повторно проходити не будуть

Пошуки тіла Маші Борисової, згвалтованої і задушеної в селі Щасливе Херсонської області, тривали чотири доби, тому що вбивця семирічної дівчинки міг приховувати його в одній з господарських будівель неподалік місця, де її знайшли.

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Про це в інтерв'ю сайту "Сьогодні" розповів начальник поліції Херсонської області, полковник Олександр Прокудін.

"Підозрюваний міг заховати труп так, що поверхневий огляд місця не дав можливості помітити тіло вбитої дівчинки. Ми припускаємо, що чоловік розраховував на те, що місцевість вже прочісували кілька разів і повторно проходити не будуть. Тому вночі підкинув у сарай мішок з тілом убитої дівчинки. Але вже вранці місцеві жителі і поліцейські виявили тіло", – каже правоохоронець.

За його словами, затриманий чоловік, як і більшість жителів села, дозволив поліцейським оглянути своє житло.

"Під час первинного огляду слідів перебування дівчинки виявлено не було, оскільки спочатку шукали саме дитину, а в подальшому вже сліди злочину. Крім того, він справно з'являвся на виклики поліції для дачі показань. Провести обшук житла ми вже змогли тільки за санкцією суду, тоді ж і вилучили предмети і речі, які на цей момент знаходяться на експертизах", – додав Прокудін.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті "Слід" звіра ": як зловили ймовірного вбивцю маленької Маші".

Відео: Сьогодні

Раніше повідомлялося, що підозрюваний раніше притягувався до кримінальної відповідальності і звільнився з місць позбавлення волі в 2005 році.

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Нагадаємо, семирічна Маша Борисова, мешканка села Щасливе, пропала 7 березня. Її шукали чотири дні – дівчинку знайшли мертвою в сараї. У поліції припускають, що тіло дитини могли підкинути. За даними експертизи, дівчинку згвалтували і задушили. У суботу, 13 березня, Машу поховали – попрощатися з нею прийшли близько 400 людина.

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